Самозанятый пенсионер: постановка на учет, налогообложение

Продолжая рассказ про самозанятых граждан, вышедших на официальную пенсию, сегодня мы осветим тонкости постановки на учет и налогообложения.

Постановка на учет в ФНС

Действующее законодательство РФ относит обязанность по постановке на учет самозанятого пенсионера к компетенции ФНС, по территориальному признаку. Другими словами вы можете встать на учет, как самозанятый гражданин по месту своей регистрации (прописки) или фактического пребывания.

Способ постановки: подача заполненного и подписанного заявителем уведомления по установленной приказом ФНС форме (бланк можно скачать на сайте налоговой инспекции или получить в ближайшем отделении ФНС).

Помимо заполненного бланка уведомления самозанятому потребуется паспорт гражданина РФ, ИНН и выписка из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) об отсутствии статуса ИП.

После проверки документов, заявителю (при положительном решении) выдается региональный патент на самозанятость.

Важно: оказывать услуги или вести иную деятельность, подпадающую под «самозанятость» можно только в пределах территории того субъекта, где был получен патент.

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Особенности индексации пенсий

Пожилому человеку, который успел оформить пенсию, при самозанятости Пенсионный Фонд не будет производить индексацию страховых пенсионных выплат, но при завершении самозанятой деятельности будет произведен пересчет страховой части пенсии с учетом всех проводимых до этого момента индексаций.

Налогообложение

Поскольку самозанятые пенсионеры получают дополнительный доход в виде платы за оказанные услуги (выполненные работы), то он подлежит обложению налогом, за исключением доходов, полученных ими в 2019 году. Однако это привилегия только для самозанятых пенсионеров, успевших встать официально на налоговый учет.

В остальное время самозанятые пенсионеры будут обязаны уплачивать налог наравне с остальными гражданами в размере 4% при взаимодействии с физическими лицами и 6% при оказании услуг\выполнении работ в пользу организаций (юридических лиц).

При этом объектом налогообложения будут считаться те денежные суммы, которые поступили на их банковский счет самозанятых пенсионеров.

Законом установлен предельный годовой размер таких поступлений – 2 400 000 рублей.

Поскольку основным доходом лиц, достигших пенсионного возраста, считается пенсия, различные социальные доплаты и надбавки по линии ПФР (соцзащиты), то они налогом не облагаются.

Ограничения

Вы не сможете получить статус самозанятого гражданина, если занимаетесь одним из следующих видов деятельности:

Реализация маркированных и подакцизных товаров;

Добыча\реализация полезных ископаемых;

Перепродажа имущественных прав и товаров (за исключением собственных вещей);

Посредническая деятельность;

Доставка продукции с приемом платежей в пользу третьих лиц;

Иная деятельность, облагаемая НДФЛ.

Учитывая все тонкости статуса самозанятого пенсионера, каждый должен решать сам будет ли он вставать на учет (и выгодно ли это в первую очередь ему) или продолжит работать в «тени». А государство планирует ввести специальный алгоритм выявления и наказания тех, кто не желает заявить о себе и платить налоги в казну.

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