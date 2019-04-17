Дмитрий Медведев высказался про нищенские пенсии и бедность. Что дальше-то?

Нынешний уровень пенсий не дает российским пенсионерам возможность жить достойно. Об этом заявил, выступая в Госдуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Не будем обманывать, — сказал он. — Достойная жизнь — это еще и вопрос денег». Сейчас пенсии далеки от того, чтобы этот достойный уровень обеспечивать. Однако, заверил премьер, уже принят целый ряд решений об индексации пенсий. В том числе для регионов будет разработана общая методика расчета прожиточного минимума пенсионера. Сначала пенсии будут поднимать именно до этого уровня, а потом — индексировать, пояснил он.
Также Медведев признал, что в России насчитывается 19 млн бедных, которые вынуждены заниматься самовыживанием.
«Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, 19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал Медведев.
Премьер-министр заверил, что на преодоление бедности "направлена вся работа правительства РФ".
Что на самом деле сказал премьер-министр?
Вроде бы - "бальзам на душу": второй человек в государстве открытым текстом признает существование в стране проблемы нищеты и недостаточности пенсионного обеспечения. Ух, сейчас все ошибки прошлого будут исправлены, бюджетные маховики перенастроены, экономика начнет работать на благо людей! Вы в это верите? Ну-ну... Но давайте вдумаемся, все-таки, что конкретно сказал Дмитрий Анатольевич, кроме признания очевидного?
Второе: никаких еще дополнительных новостей (планов, идей, проектов...) относительно пенсий, а также улучшения жизни беднейших слоев населения - Дмитрий Медведев не высказал. Значит, этих планов и идей просто нет (иначе обязательно рассказал бы - ведь надо как-то поправлять отвратительный уровень собственной популярности!)
Третье: сказано "страшное" - мол, "вся работа правительства РФ" направлена на борьбу с бедностью. Конечно, это обычная демагогия (просто потому, что в правительстве много чем занимаются еще - распределяют триллионные бюджетные вливания во всякие мега-проекты, финансирование гонки вооружений и господдержку олигархов, например). Но если принимать за чистую монету - то, получается, исполнительная власть у нас не думает ни о развитии экономики, ни о ее конкурентности на мировых рынках, ни о создании благоприятной предпринимательской среды - а только занимается затыканием дыр и обеспечением выживаемости нищего народа. Это - признание катастрофы в чистом виде и человек, очевидно, не понимает — что говорит с высокой трибуны...
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