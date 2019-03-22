Подмосковные дачники: как бы спрятаться от ока государства?

В социальных сетях многие дачники Подмосковья жалуются, что им начали приходить письма из налоговой инспекции. В них налоговики уведомляют садоводов, что на их участках обнаружены незарегистрированные строения и дома, которые были обнаружены посредством аэрофотосъёмки.

При этом владельцы садовых участков уверяют, что свои дома они уже давно зарегистрировали и даже оплатили налоги. Тем не менее письма приходят не просто так. Налоговые органы интересуют незарегистрированные сараи и хозяйственные постройки. Они требуют доказательств, что эти строения не являются капитальными (не имеют фундамента) и просят выслать на электронный адрес налоговой инспекции соответствующие фото.

Казалось бы, сделать это нетрудно. Однако многие садоводы опасаются, что их в любом случае заставят ещё раз вызвать кадастрового инженера и снова оформить дачную недвижимость. И главное – заплатить за сараи налоги. В результате некоторые дачники уже всерьёз планируют накрыть свои туалеты и сараи маскировочной сетью, чтобы их не обнаружили беспилотники и прочие «кукурузники», занимающиеся аэрофотосъёмкой. Кое-кто даже предлагает разбить грядки прямо на крышах хозпостроек. Впрочем, у многих людей ещё есть надежда, что правительство одумается и прекратит придумывать всё новые поборы.

По инф. «Аргументы недели»

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