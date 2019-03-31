|
Названа сумма апрельских соцпенсий "в среднем"
|По инф. rosbalt.ru
|31 Марта 2019 г.
|
Средний размер социальной пенсии после повышения 1 апреля составит 9 тыс. 266 рублей. Как сообщили в пятницу в Пенсионном фонде России (ПФР), повышение затронет около 4 млн пенсионеров, из них 3,3 млн — получатели соцпенсий.
Средний размер соцпенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы возрастет соответственно до 13 тыс. 674 рублей и 13 тыс. 812 рублей. Средние пенсии инвалидов вследствие военной травмы увеличатся до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — до 37,4 тыс.
Еще раз скажем, что речь идет о пенсиях, которые получают самые неимущие граждане России. Конечно, любая копеечка в их тощий кошелек - уже радость, но нельзя промолчать: на фоне роста цен и вопиющего разрыва между богатством и бедностью - эти цифры выглядят силшком уж... скромно (если выразиться деликатно).
Загрузка...
Загрузка...
Next Prev
Загадочные нотариусы: кто они такие и с чем к ним ходят?
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Рынок МФО: кто даст ориентир по займам, клиенты микроструктур и о плюсах получения средств в этих организациях
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Самозанятый пенсионер: кто, когда и чем может заниматься
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Пытаемся удержаться на рабочем месте в лихорадке сокращений "устаревшей рабсилы"
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Шесть привилегий для тех, кто не успел выйти на пенсию в 2019 году
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Пенсии и пособия стали защищены от взыскания по долгам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Рынок МФО: поддержка бизнес-проектов, ориентирующий рейтинг и процесс взаимодействия между клиентом и структурой
У микрофинансовых организаций много клиентов. Причем не только среди разных категорий граждан, но и среди предпринимателей.
Граждане стали активнее использовать личный кабинет для перевода пенсионных накоплений
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
ПФР сообщает о повышении выплат "большинству сельских пенсионеров с учетом прибавки к фиксированной выплате"
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
ПФР сообщает о результатах инвестирования пенсионных накоплений в 2018 году
Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств пенсионных накоплений на депозиты кредитных организаций, составил по результатам 2018 года 7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых.
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Прибавка к пенсии? Из достоверных источников: работающим пенсионерам — пока не светит!
Правительство РФ пока не готово индексировать пенсии работающих пенсионеров. В этом призналась во вторник в кулуарах Гайдаровского форума вице-премьер Татьяна Голикова.
Next Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Граждане стали активнее использовать личный кабинет для перевода пенсионных накоплений
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
ПФР сообщает о повышении выплат "большинству сельских пенсионеров с учетом прибавки к фиксированной выплате"
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
ПФР сообщает о результатах инвестирования пенсионных накоплений в 2018 году
Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств пенсионных накоплений на депозиты кредитных организаций, составил по результатам 2018 года 7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых.
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Официальная информация ПФР: как будут назначаться пенсии в 2019 году?
Пенсионный фонд России напоминает и разъясняет: с 2019 года в стране начинается поэтапное повышение общ...
Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет состави...
В ПФР разъяснили, нужно ли пенсионерам уволиться до 2019 года
В последнее время участились случаи распространения информации, что работающие пенсионеры, которые не уволятся до 2019 года, якобы, потеряют право на выплату пенсии. В Пенсионном фонде РФ (ПФР)
Подписан федеральный закон об изменениях в пенсионной системе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изме...
Пенсионный фонд России и «Ростелеком» провели онлайн-семинар по «Азбуке интернета»
Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» провели совместный онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для пенсионеров. М...
У нас есть похожие статьи и новости: