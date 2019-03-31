Названа сумма апрельских соцпенсий "в среднем"

Средний размер социальной пенсии после повышения 1 апреля составит 9 тыс. 266 рублей. Как сообщили в пятницу в Пенсионном фонде России (ПФР), повышение затронет около 4 млн пенсионеров, из них 3,3 млн — получатели соцпенсий.

Средний размер соцпенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы возрастет соответственно до 13 тыс. 674 рублей и 13 тыс. 812 рублей. Средние пенсии инвалидов вследствие военной травмы увеличатся до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — до 37,4 тыс.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, по распоряжению правительства РФ пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, проиндексированы на 2%. Соцпенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию (инвалидность, потеря кормильца, по старости, если у человека нет необходимого трудового стажа).

Еще раз скажем, что речь идет о пенсиях, которые получают самые неимущие граждане России. Конечно, любая копеечка в их тощий кошелек - уже радость, но нельзя промолчать: на фоне роста цен и вопиющего разрыва между богатством и бедностью - эти цифры выглядят силшком уж... скромно (если выразиться деликатно).

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ