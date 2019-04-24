Риэлторы подтверждают: многие россияне распродают дачи, спасаясь от новых налогов

Все больше россиян решаются продать традиционное место отдыха – дачи. В первом квартале 2019 года предложение о продаже дач выросло по сравнению с 2018 годом на 8-21%, пишет РБК. Напомним, общественники бьют тревогу: в регионах России налоговые органы штрафуют садоводов. Поводом стали теплицы, содержание которых приравнивается к предпринимательству...

По данным «Авито Недвижимости», объявлений о продаже дач стало больше на 21,9%. Спрос вырос на 0,7%.

В аналогичном разделе портала «Мир квартир» предложение увеличилось на 8,7%, а спрос — на 6,3%. По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, предложение превышает спрос не первый год и дачу продать становится все труднее. Средняя цена в размещенных на портале объявлениях снизились за первые три месяца 2019 года на 5,9%.

По данным «Авито Недвижимости», в первом квартале средняя цена дач выросла на 8%. Больше всего в стоимости прибавили дачи в Крыму (средняя цена 1 кв. м выросла на 74%, до 75,8 тысяч рублей), в Московской области (на 27,9%, до 69,2 тысячи рублей) и в Башкирии (на 20,5%, до 71,9 тысячи рублей).

Руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев предположил, что причиной массовой продажи дач стала дачная реформа. Владельцы садовых домиков предпочитают не оформлять их в собственность, чтобы после не платить налоги.

Короче, последняя отдушина российских горожан (особенно пожилых!), дача — перестает таковой быть. Ау, власти! Вам это надо, чтобы в городах толпились и обсуждали судьбы страны тысячи пожилых раздраженных людей?

Polit.ru

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