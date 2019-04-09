Самозанятые пенсионеры: виды деятельности, снятие с учета и перспективы

В заключении серии статей о самозанятых пенсионерах хочется оговорить те виды деятельности, которыми они могут заниматься и обозначить перспективы этого направления.

Виды деятельности

Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые пенсионеры, не отличается от перечня видов деятельности для граждан еще на пенсию не вышедших.

В перечень общероссийский входят:

Репетиторские услуги;

Присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

Деятельность по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.

Дополняется общероссийский перечень списками, утверждёнными на региональном уровне. Очень часто в такие списки субъектов входят:

Оказание консультационных услуг;

Деятельность, связанная с фрилансом;

Монетизированное хобби (продажа товаров, изготовленных своими руками);

Развитие собственного хозяйства (фермы), выращивание сельхозпродукции и её реализация, пчеловодство и реализация мёда, воска и других сопутствующих продуктов;

Прочая деятельность, не требующая регистрации в качестве ИП.

Как сняться с учета?

Для того чтобы больше не считаться самозанятым, пенсионеру необходимо сняться с налогового учета. Происходит это элементарно на основании подачи соответствующего заявления, поданного лично в ФНС в письменном виде. В течение суток гражданин снимается с учета в качестве самозанятого.

Кроме того, налоговый орган может самостоятельно прекратить регистрацию пенсионера в качестве самозанятого, если посчитает, что условия его работы не соответствуют установленным правилам самозанятости (например, был превышен годовой лимит дохода в 2 400 000 рублей, ведется деятельность не подпадающая под самозанятость).

А есть ли перспективы?

Перспективы развития института самозанятости на взгляд автора статьи туманны. С одной стороны, это отличная возможность выйти из тени и работать официально, не боясь штрафных санкций и привлечения к ответственности. С другой стороны, налоговое бремя могут увеличить так (как, например, для ИП), что официальная деятельность станет непосильной ношей. Как будет развиваться ситуация покажет время, а пока вы можете подумать насколько выгодно получить статус самозанятого гражданина.

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