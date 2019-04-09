Самозанятые пенсионеры: виды деятельности, снятие с учета и перспективы

|
В заключении серии статей о самозанятых пенсионерах хочется оговорить те виды деятельности, которыми они могут заниматься и обозначить перспективы этого направления.
Виды деятельности
Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые пенсионеры, не отличается от перечня видов деятельности для граждан еще на пенсию не вышедших.
В перечень общероссийский входят:
- Репетиторские услуги;
- Присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
- Деятельность по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Дополняется общероссийский перечень списками, утверждёнными на региональном уровне. Очень часто в такие списки субъектов входят:
- Оказание консультационных услуг;
- Деятельность, связанная с фрилансом;
- Монетизированное хобби (продажа товаров, изготовленных своими руками);
- Развитие собственного хозяйства (фермы), выращивание сельхозпродукции и её реализация, пчеловодство и реализация мёда, воска и других сопутствующих продуктов;
- Прочая деятельность, не требующая регистрации в качестве ИП.
Как сняться с учета?
Для того чтобы больше не считаться самозанятым, пенсионеру необходимо сняться с налогового учета. Происходит это элементарно на основании подачи соответствующего заявления, поданного лично в ФНС в письменном виде. В течение суток гражданин снимается с учета в качестве самозанятого.
Кроме того, налоговый орган может самостоятельно прекратить регистрацию пенсионера в качестве самозанятого, если посчитает, что условия его работы не соответствуют установленным правилам самозанятости (например, был превышен годовой лимит дохода в 2 400 000 рублей, ведется деятельность не подпадающая под самозанятость).
А есть ли перспективы?
Перспективы развития института самозанятости на взгляд автора статьи туманны. С одной стороны, это отличная возможность выйти из тени и работать официально, не боясь штрафных санкций и привлечения к ответственности. С другой стороны, налоговое бремя могут увеличить так (как, например, для ИП), что официальная деятельность станет непосильной ношей. Как будет развиваться ситуация покажет время, а пока вы можете подумать насколько выгодно получить статус самозанятого гражданина.
Ранее по теме:
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам • ПФР сообщает • Пенсионный справочник • Работа для пожилых •
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...