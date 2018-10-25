100% штраф для самозанятых: несправедливость в кубе!

В попытках собрать побольше денег с населения власти приближаются к опасному пределу, считают эксперты. Фискальная нагрузка становится непосильной. Одна из последних тем - предложены драконовские меры применительно к "самозанятым", у которых, в случае неуплаты налога, предлагают отбирать всю сумму дохода! Оглянитесь вокруг себя: сколько среди ваших знакомых пенсионеров вынуждены подрабатывать, "таксёря" или "сидя с ребятишками"? А сколько таких будет после того, как с рынка труда начнут выдавливать "недопенсионеров" (пострадавших в результате последней "пенсионной реформы"? Вот о них-то и речь...

В Госдуме рассматриваются поправки в законы о налогообложении самозанятых граждан - к ним относятся, например, няни и репетиторы. Председатель комитета по бюджету, депутат от «Единой России» Андрей Макаров предложил новую систему штрафов для самозанятых, которые не зарегистрируются и не будут платить налоги. Депутат заявил, что такое решение непременно будет принято, обсуждать следует лишь размер штрафа. Сам Макаров полагает, что он может достигать суммы полученного дохода.

Предложение изымать доход у самозанятых, не уплативших налоги, приведет к еще большему уходу в тень этих граждан, считает бывший замминистра труда РФ, член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Как заявил эксперт корреспонденту «Росбалта», депутаты — инициаторы закона — явно не владеют информацией о реальном состоянии дел в российских регионах.

«Я подозреваю, что самозанятые будут „прятаться“ еще больше. С учетом того, как у нас устроено и планируется налогообложение, значительная часть граждан просто не сможет ничего платить. Налоги завышены в сравнении с доходами самозанятых. Видимо, наши законодатели судят о них исключительно по небольшой группе московских репетиторов или частных врачей. Но на основной территории России самозанятые — это люди, перебивающиеся с хлеба на квас. Это „бизнес нищеты“. Они еле-еле концы с концами сводят, и еще выделять какие-то деньги на уплату налогов просто физически невозможно: эти люди голодать начнут», — рассказал Павел Кудюкин.

Эксперт подчеркнул, что предложение изымать доходы нарушает один из основополагающих принципов права: равенства перед законом. «Получается, что самозанятых будут наказывать гораздо жестче, чем других неплательщиков налогов. Такое полное отнятие доходов ни к кому не применяется», — заметил Павел Кудюкин.

Предложение штрафовать самозанятых людей ударит по миллионам россиян, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. В реальности закон затронет не только по «кустарей», но и наемных работников.

«Само понятие „самозанятые“ как не было определено, так и остается неопределенным до сегодняшнего дня. Правительство РФ и депутаты от „Единой России“ регулярно пытаются сказать, что самозанятыми являются все люди, кто не имеет официально оформленных трудовых отношений, либо не является зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. Между тем, мы хорошо понимаем, что в стране есть миллионы — и не два, не три, а многие миллионы — наемных работников, с которыми трудовые отношения не заключены официально», — напомнил Олег Шеин.

Предложение главы думского комитета Андрея Макарова изымать весь доход у незарегистрированного самозанятого гражданина является недопустимым, подчеркнул Шеин. «Мы же хорошо понимаем, что доход — это не прибыль. Доход предполагает, в том числе, покрытие издержек, которые осуществлены в ходе соответствующей деятельности. Если мы, к примеру, возьмем водителя, который на своей машине подвозит пассажиров, то за счет этого дохода он оплачивает бензин, амортизацию машины и т. д. Как же можно говорить об изъятии всего дохода? Очевидно, что такие жесткие правила даже близко не обсуждаются применительно, к примеру, к корпорациям, которые десятки миллиардов долларов выводят из страны, отмывая деньги через офшорные зоны. Мы имеем очевидную модель двойных стандартов», — отметил Олег Шеин.

Предложение отбирать всю сумму дохода у самозанятых граждан является беспрецедентным, считает бывший сопредседатель волгоградского отделения «Деловой России», блогер Андрей Куприков. Как заявил общественник, примеров таких штрафов в других сферах экономической деятельности он не помнит.

«Бывало, что, в рамках налогового законодательства, при налоговой проверке, на предприятиях выявлялись недоплаты — по прибыли или по НДС. Если предприниматель соглашался с выявленной недоплатой, то как правило, все заканчивалось без больших штрафов, соглашением, когда предприниматель доплачивал сумму недоимки. И налоговая служба удовлетворялась этим соглашением», — рассказал Андрей Куприков.

По мнению предпринимателя, предложение штрафовать незарегистрированных самозанятых граждан на сумму их дохода выглядит абсурдным. «Зачем в условиях нынешнего кризиса трогать людей, которые находят себе работу и как-то выживают, вопреки всем действиям Госдумы и власти? Тут можно только сказать: сами кормятся — и хорошо. Другое дело, что было бы неплохо, если бы это предложение коснулось тех необъяснимых доходов, которыми хвастаются чиновники, разные госслужащие, депутаты, которые имеют имущество и счета размером с их зарплату за миллион лет. Вот это было бы интересно», — отметил Андрей Куприков.

Введение штрафов для самозанятых продиктовано желанием власти пополнить госказну за счет граждан, полагает лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Но таким образом, по его мнению, власти лишь подогреют оппозиционные настроения. «У государства не хватает денег, чтобы затыкать дыры в бюджете. Многое разворовано, многое было неэффективно использовано. А аппетиты элиты у нас гигантские. Поэтому, когда пирог сжимается, то ищут все новые способы получить денежки с населения. Это любимое занятие нашей власти. И пенсионная реформа — это яркий пример, и налог на самозанятых — то же самое», — сказал Сергей Удальцов.

По предположению оппозиционера, «выманить» самозанятых и принудить их платить налоги государство такими методами не сможет. «В ситуации, когда доходы населения не растут, а реально сокращаются, и велика скрытая безработица, то надеяться угрозами каких-то штрафов выманить людей из тени, заставить платить большие деньги — бесперспективно. Самозанятые — это самодостаточные люди, которые крутятся-вертятся сами как могут. Немногие из них захотят вступать в отношения с государством и платить налоги. Поэтому сколько бы фискальных инициатив не вносилось, отдачи будет мало», — заметил Удальцов.

Политик уверен, что штрафы на самозанятых лишь добавят штрихов к картине антисоциальной политики властей. «Граждане и так считают, что их грабят, если говорить откровенно. Недовольство — явное и скрытое — нарастает. Подобные инициативы только добавляют раздражения и усиливают протестные настроения в обществе», — предупредил Сергей Удальцов.

Своей новой законодательной инициативой депутаты-единороссы в очередной раз противопоставили себя народу, считают эксперты. Власть по привычке рассматривает население страны как бездонную бочку, из которой можно черпать средства. Это говорит лишь о том, что чиновники и депутаты не знают настоящих условий, в которых живут простые россияне, не замечают, что фискальный черпак скребет уже по самому дну.

По инф. rosbalt.ru

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