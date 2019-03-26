Самозанятый пенсионер: кто, когда и чем может заниматься

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Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих вылететь с рабочего места, несмотря на декларированные гарантии... В ситуациях, когда пенсионер работает официально, все понятно: заключается трудовой договор и работодатель платит необходимые налоги за своего работника. Но как быть, если пенсионер трудится лично на себя? Можно ли его считать предпринимателем или "самозанятым" (появилось в России и такое понятие)? Разберемся в статье.
Кто относится к самозанятым?
Несмотря на новизну, ФЗ «О самозанятых» уже корректировался. Поэтому сегодня к самозанятым гражданам относятся физические лица, которые:
- Получают доходы от деятельности, осуществляя которую они оказывают услуги физическим лицам и организациям за вознаграждение;
- Не получили статус работника или работодателя;
- Не привлекают к оказанию услуг третьих лиц по трудовым договорам;
- Получают доход в сумме, не превышающей 2 400 000 рублей в год.
Когда можно зарегистрироваться?
Поскольку сейчас пилотный законопроект действует только в нескольких регионах (Москва и МО, Калужская область и Республика Татарстан), то жители остальных населенных пунктов смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан только с 1 января 2020 года.
В целом законодательная инициатива по регистрации, функционированию и налогообложению самозанятых граждан носит экспериментальный характер. Срок такого эксперимента зафиксирован официально - до 31 декабря 2028 года включительно.
В чем отличие самозанятого от ИП?
Самозанятый гражданин, в отличии от ИП:
- Не включается в ЕГРИП;
- Не платит страховые взносы (только налог);
- Не нуждается в ККТ и наёмных работниках;
- Отчетный период для него составляет 1 месяц;
- Регистрация самозанятых максимально упрощена;
- Налоговая отчетность как таковая не сдается.
Какой налог платить?
После того, как вы получите статус самозанятого гражданина, то должны будете уплачивать налоги в следующем размере:
- 4% от доходов, полученных при оказании услуг физлицам (включая ИП);
- 6% при взаимодействии с организациями.
- Какие виды деятельности доступны самозанятым?
Виды деятельности, доступные сегодня для самозанятых перечислены в действующем Налоговом Кодексе РФ:
- Уход и присмотр за несовершеннолетними, гражданами старше 80 лет или лицами, которые нуждаются в постоянном уходе (на основе мед. заключения);
- Ведение домашнего хозяйства;
- Репетиторство;
- Уборка жилых помещений.
Это список федеральный, соответственно регионы могут дополнять его на свое усмотрение, например, ремонт бытовой техники, сдача в аренду квартир, организация свадебных мероприятий, фотосъемка и т.д., кроме определенных ФЗ.
Штрафные санкции
Заявлять о себе, как о самозанятым гражданине или нет решать каждому самостоятельно. Однако только при постановке на учет в качестве самозанятого гражданина с вас снимается риск привлечения к уголовной ответственности за занятие незаконной предпринимательской деятельностью и за неуплату налогов. Размер штрафа для самозанятых, которые оказывают услуги населению, но на учет не встали, обещают сделать внушительным: 100% от полученной прибыли за отчетный период, месяц.
Имея начальное представление о том, что из себя представляет самозанятый гражданин, вы сможете определиться и с тем, стоит ли вставать на учет и платить налоги. А о том, как это сделать мы расскажем в следующей статье.
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