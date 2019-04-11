Правительство пытается сделать жизнь самозанятых покомфортней

Важные слова для самозанятых россиян, в том числе пенсионеров, недавно произнёс первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он считает, что ещё лет пять, а то и больше, не стоит использовать систему надзора и контроля против самозанятых граждан.

Он напомнил, что самостоятельно работающих россиян в нашей стране около 8-10 миллионов. В основном они трудятся «без всяких надзоров», так что вводить против них контроль пока рано, считает Силуанов.

По его мнению, с лишним надзором у самозанятых просто пропадут стимулы для официальной регистрации собственной деятельности. При этом важно закрепить отсутствие контроля законодательно, подытожил министр финансов.

У самозанятых сейчас проблем прибавилось, так что любые новости о возможном ослаблении государственной хватки могут порадовать. Но каждому пенсионеру или «предпенсионеру», который работает «самостоятельно», важно знать особенности нового налога, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Так, для начала стоит разобраться в самых основах: а кто вообще такие самозанятые, и что за налог они должны платить? Во-вторых, не лишним будет почитать обо всех тонкостях постановки на учет и условиях налогообложения, о которых мы также писали в серии полезных публикаций для самозанятых пенсионеров. Напоследок стоит взглянуть на виды деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, и обозначить перспективы этого направления.

Однако, даже обладая всеми знаниями, от общих экономических проблем просто так не спрячешься. Последнее время эксперты «либеральных» взглядов всё чаще говорят о серьёзных рисках, которые могут оказать значительное влияние на экономику России. Здесь они вспоминают о проблемах с застоем в производстве, которые в итоге могут отразиться на каждом жителе России, неважно, пожилой или молодой, самозанятый или работающий под чьим-то руководством. Если экономика «падёт» – под удар попадут абсолютно все, так что не стесняйтесь следить за подобными новостями, подмечая полезные для себя выводы экспертов.

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