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Китайский вирус начал распространяться быстрее. Тревожно? Не то слово!
По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2020 г.
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Глава Госкомитета Китая по делам здравоохранения Ма Сяовэй заявил, что эпидемия смертельного коронавируса вступила в «сравнительно серьезную и сложную стадию». По его словам, способность вируса к распространению усиливается, и теперь он будет еще быстрее передаваться от человека к человеку.

Китайский вирус начал распространяться быстрее. Тревожно? Не то слово!

«Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку», — рассказал глава комитета на пресс-конференции.

  • Официальная статистика по количеству заразившихся новым коронавирусом в Китае не соответствует действительности. Инфицированных на самом деле — 90 тыс. человек, заявила медсестра из Уханя, китаянка Цин Ху. Эту информацию женщина ничем не подтвердила. Она также не уточнила, откуда взяла эти данные. На своей странице в Twitter она разместила соответствующий пост с видео. Ролик посмотрели более 2 млн человек.
  • Тем временем в Пекин отправился директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он планирует встретиться с китайским правительством и экспертами в сфере здравоохранения, а также изучить развитие ситуации. По его словам, необходимо «укрепить сотрудничество для дальнейшей защиты от коронавируса».

Замминистра промышленности и информатизации Ван Цзянпин заявил об острой нехватке в КНР защитных средств, в первую очередь масок и костюмов. Производственные мощности работают лишь на 40% из-за праздников, поэтому страна может начать импортировать эти жизненно необходимые товары.

Тем временем со всех уголков мира приходят тревожные новости о новых случаях заражения. Так, число заболевших в США возросло до трех человек. Об этом сообщил отдел по борьбе с инфекционными заболеваниями агентства здравоохранения округа Ориндж в штате Калифорния. Как и в большинстве случаев, заболевший приехал из китайского Уханя — очага эпидемии.

По данным на воскресенье, коронавирусом заразились 1975 человек, скончались 56. Одним их них стал 62-летний отоларинголог Лян Удун, лечивший жителей Уханя, инфицированных новым короанвирусом. По данным СМИ, мужчина заразился от пациентов приблизительно 16 января. Его состояние начало ухудшаться и 18 января его перевели в больницу «Цзиньиньтан». 25 января утром он скончался.

В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен высший уровень ЧС.

Напомним наши заголовки по этой тревожной теме:

По инф. rosbalt.ru

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