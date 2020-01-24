Медики Китая перечислили главные симптомы заражения коронавирусом

Комиссия по здравоохранению правительства Пекина опубликовала памятку, в которой перечислены главные симптомы, свидетельствующие о заражении малоизученным и крайне опасным коронавирусом, сообщает газета «Синьцзинбао».

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По последним данным, установлено, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, преимущественно при чихании и кашле, но также может переноситься при непосредственном тесном контакте, отмечается в памятке.

При обнаружении у себя таких симптомов, как повышенная температура, кашель, боль в горле, памятка рекомендует подумать над тем, чтобы обратиться во врачебное заведение.

Среди симптомов, при которых не надо паниковать и немедленно обращаться к врачу, названы:

- температура повышенная, но не больше 38 градусов, явные признаки затруднения дыхания и нехватки кислорода отсутствуют;

- возраст от пяти и до 60 лет;

- отсутствие беременности, хронических заболеваний или повышенного веса.

В таких случаях рекомендуется пить больше воды, а также принять обычное лекарство от простуды.

Однако, если состояние больного не улучшается в течение одного-двух дней, он посещал людные места, где продаётся фермерская продукция или контактировал с дикими животными, то обратиться в клинику рекомендовано немедленно. В группу риска входят люди с заболеваниями болезни лёгких, печени, почек, ослабленным иммунитетом, им также лучше не откладывать визит к врачу.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от турпоездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Если туристы все-таки выезжают в КНР, им советуют соблюдать повышенные меры предосторожности: не посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, употреблять термически обработанную пищу и воду из бутылок, использовать дыхательные маски и регулярно мыть руки. При первых признаках заболевания рекомендуется обращаться к врачам. При этом во время ообращения за медпомощью на территории РФ рекомендуется сообщать медперсоналу о времени и месте пребывания в КНР, пишет Росбалт.

В Роспотребнадзоре считают, что нельзя полностью исключить риск завоза коронавируса из Китая в РФ, но вероятность широкого распространения этого вируса в стране расценивают как низкую. На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой предлагают запретить въезд гражданам Китая на территорию России до окончания эпидемии коронавируса.

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Всех, кто решился обратиться в клинику, настоятельно просят при передвижении надеть маску, которая признана главным средством от заражения, а также стараться не трогать без перчаток дверные ручки, кнопки лифта, дабы не оставлять на них вирус и тем самым не распространять его.

По состоянию на 9 часов утра 24 января по московскому времени, в Китае опасный вирус диагностирован у 876 пациентов (46 новых заболевших со вчерашнего дня), 26 человек скончались.

В столице провинции Хубэй, где впервые был обнаружен коронавирус, городе Ухань, а также 13 других крупных населённых пунктах введён карантин. Также Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем — столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда. Аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне. В Хуангане помимо этого перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Ограничения на поездки действуют и в Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.

Болезнь, по словам учёных, прошла три стадии развития: передача от животного — животному, от животного — человеку и от человека — человеку.

По инф. pnp.ru

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