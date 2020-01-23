Новый коронавирус из Китая: реальна ли угроза?

В Китае активно распространяется новый коронавирус. На момент выхода материала сообщалось о пяти сотнях больных, семнадцать человек, по последним данным, умерли. Пока заболевшие официально зарегистрированы только в пяти странах. Но к вечеру 22 января стало известно, что в Петербурге госпитализированы двое пассажиров, прибывших из Поднебесной. Так что, очевидно, тревожный список может в скором времени расшириться.

К тому же, 25 января в Китае будут отмечать местный Новый год, и турпоток оттуда в это время традиционно растет.

Пытаемся разобраться, так ли опасен вирус и можно ли от него защититься.

С чего все началось?

В декабре 2019 года власти Китая рассказали о неизвестном вирусе, вызывающем пневмонию. Вспышка произошла в городе Ухань, и к началу января болезнь поразила 44 человека. Пациентов изолировали, некоторые уже выздоровели. Исследования продолжаются до сих пор.

С комментарием выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперты предположили, что вирус вызвали контакты с животными и рыбой. Известно, что среди зараженных — работники местного рынка.

Какие симптомы у заболевших?

Типичные для многих респираторных заболеваний. Так, сообщается о лихорадке, ознобе, кашле, горловой и мышечной боли, проблемах с дыханием и поражении легких.

Болезнь передается воздушно-капельным путем. Вместе с тем вирус может мутировать, а значит, изменятся и пути заражения.

Масштабы бедствия не ограничились регионами КНР: заболевших обнаружили в других странах.

Где именно?

По данным ВОЗ, два случая обнаружили в Таиланде и по одному в Японии и Южной Корее. Зарубежные СМИ рассказали также о заболевшем в США. Демографических предпочтений у коронавируса нет. Заболевают люди разных возрастов и половой принадлежности. Кто-то из них посещал рынок в Ухане, а впоследствии отправился в путешествие.

Вирусу, кстати, дали название — 2019-nCoV.

Сколько в итоге зараженных сейчас?

ВОЗ сообщает о 278 подтвержденных случаях заражения. Роспотребнадзор России дал другую оценку — 297 больных. Китайские власти к 22 января остановились на цифре в 473. Разночтения и скорость распространения вируса подрывают доверие к тем или иным данным.

Тем временем власти Шанхая распыляют на улицах специальное вещество, чтобы не допустить распространение вируса. Выглядит эпично.

Также, чтобы предотвратить рост эпидемии, власти Китая запрещают с 23 января жителям города Ухань выезжать из него, приостанавливается работа автобусов и метро, отменяются рейсы из аэропортов, прекращается обслуживание на вокзалах.

Правда, что заболевших обнаружили и в России?

К вечеру 22 января стало известно, что с подозрением на вирус госпитализировали двух человек, прибывших из Китая. Их вывели в костюмах «химзащиты» из петербургского аэропорта Пулково. Один из заболевших — россиянин. Он сам обратился за помощью медиков. Выяснилось, что у него повышена температура тела до 38 градусов. Второй госпитализированный — гражданин Китая.

Изначально сообщалось, что на постановку диагноза может уйти не один день, однако уже к вечеру Минзрав сообщил, что ни у одного из пациентов коронавирус обнаружен не был.

Российские власти что-то делают, чтобы не допустить эпидемию?

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе. Врачей обучили, как правильно реагировать при подозрении на новую инфекцию, в том числе при изоляции больных.

За дело взялись и российские ученые, которые разработали средства для лабораторной диагностики нового патогена. Достаточно отобрать образец из носоглотки у «подозрительных» пациентов. Новые тест-системы поступят в лаборатории страны к концу недели, 26 января.

Работают эксперты и над вакциной. Правда, ее создание займет время — до полугода.

Какие меры приняты в регионах?

Специалисты на местах работают в штатном режиме. Так, в Петербурге используют специальные тепловизоры, с помощью которых проверяют температуру пассажиров на воздушных и морских рейсах. Больным предлагают пройти в санитарную комнату, где выясняют причины недомогания.

Изолируют ли их в случае какого-либо подозрения?

Нет. Принудительная госпитализация в данном случае идет вразрез с правами человека. Сотрудники предлагают отправиться в клинику, однако отказ вполне возможен. Принцип простой: настаивать, но не обязывать.

Даже ВОЗ пока не просит об ограничении турпотока в Китай. Впрочем, в любой момент все может измениться.

Понятно. Есть какие-то рекомендации?

Да. Роспотребнадзор обратился к российским туристам, выезжающим в КНР. Вот некоторые правила:

не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты;

употреблять воду в бутылках и термически обработанную пищу;

не посещать зоопарки и другие подобные заведения;

использовать защитные маски; периодически мыть руки и другое.

В особенности ведомство предостерегает от поездки в Ухань, где и произошла вспышка вируса.

Опасаться в итоге стоит?

Разводить панику преждевременно. При этом есть некоторые соображения, которые заставляют задуматься о собственной безопасности.

Во-первых, неизвестна скорость распространения вируса. За месяц масштабы заражения увеличились с 44 человек до нескольких сотен. И речь только об официально подтвержденных случаях.

Во-вторых, в Китае начались массовые гуляния накануне национального Нового года, который празднуется 25 января. В это время другие страны ожидают традиционный наплыв туристов из Поднебесной. Вирус вызвал ажиотаж во всем мире. Даже цены на нефть поползли вниз.

И все-таки на первом месте — личная безопасность. Рекомендациями пренебрегать не стоит.

Polit.ru

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