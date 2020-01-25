Китайский коронавирус: есть первое излечение! Но эпидемия ширится...

Сообщается, что в Китае впервые вылечили пациента, зараженного новым типом коронавируса. Нет нужды напоминать, насколько перепуганы сейчас люди этой угрозой - по всей планете, да и в России тоже!

По информации агентства Sina, 56-летняя женщина жила в городе Ухань, где и была выявлена вспышка опасного вируса. 10 января у нее начался жар, и она обратилась к врачам. После лечения в Шанхае ее состояние улучшилось, и последние тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что жертвами коронавируса стали 26 человек, еще 876 заражены. Несколько случаев заболевания зафиксированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Основные симптомы — кашель и затрудненное дыхания.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что бессимптомный инкубационный период инфекции, в течение которого носитель способен заражать контактирующих с ним людей, может длиться до двух недель.

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Между тем, сообщения о вспышках опаснейшего и (пока?) неизлечимого заболевания приходят с разных концов планеты!

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая сообщила о трех случаях подозрения на опасный коронавирус у граждан страны. На заседании оперативного штаба она отметила, что двоих заболевших уже обследовали и пришли к утешительному выводу — о смертельном заболевании речи не идет.

При этом продолжается эпидемическое расследование в отношении третьего пациента.

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Непал стал очередной страной за пределами Китая, где был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.

Как сообщает газета Kathmandu Post, 31-летний студент привез опасную болезнь из китайского города Ухань, который стал очагом эпидемии.

Отмечается, что молодого человека с 13 января лечили от проблем с дыханием, но выписали из больницы из-за улучшения состояния. Лишь в пятницу выяснилось, что его анализы дали положительную реакцию на коронавирус.

Еще два случая возможного заражения коронавирусом были зарегистрированы в Испании, врачи проводят проверку пациентов. Все они приехали из Китая, при этом вероятность инфекции очень низкая.

Очередной страной на пути смертельного коронавируса из Китая стала Франция, где были подтверждены два случая заражения.

Как сообщила глава Минздрава Аньес Бузен, 48-летний житель города Бордо привез вирус из китайского Уханя — очага заболевания.

По словам министра, мужчина обратился к врачам 23 января и был госпитализирован в индивидуальный бокс. При этом во Франции он уже успел пообщаться с десятком человек.

Как сообщает портал France Info, второй случай заражения был зафиксирован в Париже, мужчину доставили в больницу Bichat.

В Австралии официально зарегистрировали первый случай заражения смертельным китайским коронавирусом. Как сообщает Sydney Morning Herald, заболевшим стал гражданин КНР, прилетевший в страну из города Ухань. У мужчины после взятых анализов нашли признаки новой болезни, вызывающей пневмонию.

В настоящее время австралийские врачи проверяют всех, кто летел с заболевшим в одном самолете. Они подозревают, что этот случай может быть не единственным. Министерство иностранных дел Австралии также запретило поездки граждан в провинцию Хубэй.

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В Китае сейчас находятся до семи тысяч организованных российских туристов, рассказала «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам собеседницы агентства, больше всего туристов — около 5-6 тысяч — на Хайнане. Еще около тысячи туристов могут путешествовать по Китаю в рамках групповых и индивидуальных экскурсионных туров в Пекин и Шанхай, добавила Ломидзе.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила агентству, что Китай является одним из самых популярных направлений поездок российских туристов. Так, эту страну с января по сентябрь 2019 года посетили с туристскими целями более 655 тысяч россиян.

Между тем источник «Интерфакса» сообщает, что эвакуация российских туристов из Китая пока не планируется.

Накануне Ростуризм посоветовал россиянам не ездить в Китай из-за риска заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам было рекомендовано приостановить продажу туров.

По инф. rosbalt.ru

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