Опасный вирус из Китая подхватить можно и в России? А почему нет...

В Роспотребнадзоре считают, что нельзя полностью исключить риск завоза коронавируса из Китая в РФ, но вероятность широкого распространения этого вируса в стране расценивают как низкую. (Тем не менее, нужно принять все меры, чтобы не подхватить эту опасную инфекцию. Если вы, например, собираетесь на китайский рынок для покупки одежды, то лучше с этим обождать. - прим. МГ.)

В сообщении ведомства отмечается, что ежегодно в Россию приезжает более 1,5 млн китайцев и примерно столько же россиян посещают Китай.

Для того, чтобы выявлять вирус, Роспотребднадзор уже разработал диагностическую тест-систему. Уже к концу этой недели она начнет поступать в лаборатории страны, сообщает пресс-служба ведомства. Тест-система позволит быстро идентифицировать возбудитель инфекции.

Напомним, в Китае по данным на 21 января новым коронавирусом, появившимся в провинции Ухань, заразились почти 300 человек, четверо умерли. Вирус вызывает пневмонию.

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Отдельные случая заражения уже зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Гонконге и в Таиланде. Сначала врачи полагали, вирус не передается от человека человеку, позднее заболевание все же охарактеризовали как инфекционное. Оказалось, что 15 сотрудников больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились, один из них находится в критическом состоянии.

По инф. rosbalt.ru

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