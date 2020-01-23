В США считают, что Китай не справляется с проблемой смертельного вируса самостоятельно

Китай не сразу отреагировал на эпидемию пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, считают в Госдепе США. А между тем число жертв вируса достигло уже 17 человек.

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Как заявил журналистам высокопоставленный представитель ведомства, международное сообщество «не уверено в том, что Китай справляется с проблемой», поскольку видит «нежелание стремительно действовать».

По мнению Госдепа, ситуация развивалась «уже какое-то время без однозначных заявлений» властей КНР., передает РИА «Новости».

Туристам рекомендуется не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; носить маски; мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; сообщать медикам при обращении о посещении КНР.

Из-за эпидемии в Китае в трех крупнейших аэропортах США ужесточили проверки приезжающих из китайского города Ухань. Такие же меры приняты и в четырех аэропортах России — в Иркутске, Екатеринбурге и двух воздушных гаванях Москвы — Внуково и Шереметьево. Что до России, то в Роспотребнадзоре считают, что нельзя полностью исключить риск завоза коронавируса из Китая в РФ, но вероятность широкого распространения этого вируса в стране расценивают как низкую. На сайте Change.org появилась петиция , авторы которой предлагают запретить въезд гражданам Китая на территорию России до окончания эпидемии коронавируса.

В то же время чиновник подчеркнул, что теперь видны «ободряющие сигналы о том, что власти Китая осознали серьезность ситуации», и поблагодарил власти КНР за предоставление специалистам ДНК нового вируса.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа. Официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку. Власти Китая временно закрыли выезд из города Ухань. В Китае зафиксировано уже более 470 случаев заражения вирусом, 17 человек скончались. Также заболевшие коронавирусом есть в Гонконге, на Тайване, в Японии, Южной Корее, Таиланде и США.

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