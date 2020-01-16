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Австралия сможет стать прежней только через 100 лет
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
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Процесс восстановления австралийских экосистем, пострадавших от катастрофических природных пожаров, займет не менее столетия. Об этом предупреждают эксперты по пожарной безопасности. (В минувшем году катастрофические пожары произошли и в Сибири. Погибли тысячи животных птиц и птиц. И эксперты тоже сошлись во мнении, что тайга здесь тоже сможет стать прежней только спустя столетие. Печально это все. - прим. МГ.)

Австралия сможет восстановиться после лесных пожаров только через 100 лет

Задымление мешает жизни не только на континенте, но и в соседнем государстве Новая Зеландия.

По информации NASA, дым от горящей на востоке Австралии растительности уже наполовину обогнул земной шар. Общая площадь пожаров достигла 10 млн га, пишет The Sun.

«Ожидается, что дым сделает по крайней мере один полный круг вокруг земного шара», – заявили в американском космическом агентстве. По их данным, 8 января дымный след уже прошел полпути, пересек Тихий океан.

В результате пожаров с осени погибли более 20 австралийцев. Жертвами экологического бедствия стали не менее миллиарда животных, в том числе около 30% всех коал.

А вот наши заголовки о природном бедствии на далеком континенте:

По инф. rosbalt.ru

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