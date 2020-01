В Австралии — огненный ад. И вот фотографии оттуда...

Специальный спасательный центр для коал.

Люди вывозят коал из зоны бедствия.

Пожарные на работе.

Hell.

Местный огненный юмор. (Надпись «Отдаю за полцены»).

Как это выглядит.

australia is on fire.

no where near enough people are talking about it.

we. need. help. now. #AustraliaOnFire #PrayForAustralia #AustraliaBurning #AustraliaBushfires pic.twitter.com/ppNocvJ0EL