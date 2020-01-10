В Австралии — огненный ад. И вот фотографии оттуда...

С осени 2019 года не утихают лесные пожары в Австралии. Сгорело больше тысячи домов и выгорели миллионы гектаров земли. Сообщается о 23 погибших людях и примерно миллиарде умерших животных. Tолько популяция коал сократилась на треть. Десятки тысяч людей были эвакуированы. Показываем, что происходит на этом далеком континенте.

В социальных сетях есть множество видео и фото свидетельств австралийской природной катастрофы. «Росбалт Like» собрал два десятка из них в этой подборке.

Наблюдая, как горит твой мир.

Парень спас 7 коал с тех пор, как начался пожар. На снимке одна из них.

Кенгуренок прискакал к подростку за помощью. Тот дал ему попить и обмыл водой.

Автор снимка пишет, что поймал этот момент, когда дым от пожаров распространялся в его пригороде.

Последствия пожара.

Снимок без фильтров.

Это пиро-кучевые облака, образованные дымом от австралийских лесных пожаров. В них рождаются грозы, огненные торнадо и ветры со скоростью до 100 км/ч.

Горящие горы.

Австралийские пожарные.