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В Австралии — огненный ад. И вот фотографии оттуда...
По инф. rosbalt.ru   
10 Января 2020 г.
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С осени 2019 года не утихают лесные пожары в Австралии. Сгорело больше тысячи домов и выгорели миллионы гектаров земли. Сообщается о 23 погибших людях и примерно миллиарде умерших животных. Tолько популяция коал сократилась на треть. Десятки тысяч людей были эвакуированы. Показываем, что происходит на этом далеком континенте.

20 фото и видео из Австралии, где царит огненный ад

В социальных сетях есть множество видео и фото свидетельств австралийской природной катастрофы. «Росбалт Like» собрал два десятка из них в этой подборке.

In Australia after a fire

Наблюдая, как горит твой мир.

Парень спас 7 коал с тех пор, как начался пожар. На снимке одна из них.

Парень спас 7 коал, с тех пор как начался пожар. На снимке одна из них.

Кенгуренок прискакал к подростку за помощью. Тот дал ему попить и обмыл водой.

Кенгуренок прискакал к подростку за помощью. Тот дал ему попить и обмыл водой.

Автор снимка пишет, что поймал этот момент, когда дым от пожаров распространялся в его пригороде.

Последствия пожара.

Снимок без фильтров.

Это пиро-кучевые облака, образованные дымом от австралийских лесных пожаров. В них рождаются грозы, огненные торнадо и ветры со скоростью до 100 км/ч.

Горящие горы.

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The mountains fires this evening. First one is from #evanslookout and the second is from #govettsleaplookout ...both extraordinary angles. The most incredible thing about today, for me, was not the fire itself but rather, the people watching it. Both lookouts were very quiet and serene (minus of course the water bombers flying overhead). Many people just sat quietly - taking in the gravity of the situation unfolding before their eyes. The mood is both tense and calm all at the same time. Even the trees, dry to the core, seemed to be on high alert as the smoke was billowing out in front. It's both a fascinating and depressing site to see. #weneedtodobetter . . . . . #bushfireseason #bushfire #bushfires #bushfiresaustralia #bushfire2019 #bushfiresnsw #bushfiresmoke #climatechange #climatecrisis #globalwarming #bluemountainsphotographer #bluemountainsnsw #bluemountainsaustralia #blackheathnsw #australianbushfires #smoke #mtnsmade #memphisphotographer #australianphotography_magazine #australia

Публикация от Nina Lipscombe Art (@ninalipscombeart)

Австралийские пожарные.

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-500 MILLION animals died in the last 2 week. -18000 HOUSES have been lost -16.5 MILLION ACRES of australia’s natural environment and farmland has burned since sept and the fires are still blazing. please help us save millions lives with a donation of 1 dollar you can save the lives of many people and animals. together we will DO IT

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Half a billion creatures have perished in the Australian wildfires. This is unimaginable

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Специальный спасательный центр для коал.

Люди вывозят коал из зоны бедствия.

Australian family set about rescuing as many koalas as they could from the wildfires, their friend has license to care for them.

Пожарные на работе.

Fighting wildfires in Australia

Hell.

No comment

Местный огненный юмор. (Надпись «Отдаю за полцены»).

Как это выглядит.

Коалы выходят на дороги, чтобы их напоили люди.

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There were about a dozen cyclists around me watching this (all men) and several commented that it was genuinely the best thing they’ve witnessed. What a truly wonderful experience. Check out my previous posts this morning for explanation. : Please see my “Go Fund Me” page which is on my Instagram profile bio that I have commenced to raise money for the rescue team caring for over 100 sick and injured koalas in Adelaide. @bikebug2019 : #cyclingtips #cycling #roadcycling #roadbike #roadbikelife #lifeonabike #travelbybike #cyclingphotography #cycleshots #rideyourbike #instacycle #veloclub #cyclinglife #fromwhereride #switchbacks #roadslikethese #cyclingpassion #cyclingworld #whenindoubtpedalitout #womenonbikes #womenriders @cyclingtips @veloclub.cc @iamspecialized @iamspecialized_wmn @womenridebikes #rideadelaide #radelaide #adelaide #adelaidehills #southaustralia #koala #koalabear #koalabears #australia

Публикация от Lulu (@bikebug2019)

Анна Хойслер ехала на своем велосипеде вниз с холмов в сторону города Аделаида, что в Южной Австралии, с группой велосипедистов, когда увидела коалу, сидящую посреди дороги. Велосипедистка остановилась, чтобы дать попить животному. Это был не первый раз, когда Хойслер видела коал на дорогах во время езды. Из-за пожаров они теперь часто обращаются к людям за помощью, хотя обычно не любят, когда те их беспокоят.

По инф. rosbalt.ru

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