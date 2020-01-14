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Коалам, возможно, придется покинуть родную Австралию
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2020 г.
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Сильнейшие лесные пожары в Австралии ставят под угрозу существование коал. Эти животные могут жить только на эвкалиптах, и в результате нынешнего бедствия уже погибло, по предварительным данным, 30% всей популяции.

Коалам, возможно, придется покинуть родную Австралию

Активисты создали петицию, в которой предложили метод для спасения этих милых зверьков, одного из символов «зеленого континента».

Подписавшие документ просят вывезти оставшихся коал в соседнюю Новую Зеландию. Подчеркивается, что островная страна идеально подходит для выживания этих сумчатых.

Мы подробно рассказываем о том, что происходит в Австралии. Напомним заголовки на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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