В Австралии кенгуру теперь кормят с вертолетов. Пожары не утихают...

Животным и птицам в Австралии все труднее находить еду из-за выжженной земли и растений, и спасшиеся от страшных пожаров рискуют умереть от голода. Происходящее на этом континенте уже называют катастрофой планетарного масштаба...

Для решения этой проблемы департамент Национальных парков и дикой природы (National Parks and Wildlife Services) начал сбрасывать еду для животных с вертолетов.

Министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин сообщил в Twitter, что тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля уже доставили жителям Нового Южного Уэльса.

Одними из получателей долгожданной еды стали каменнохвостые скалистые кенгуру.

Напомним, пожары в Австралии унесли жизни более миллиарда животных, уничтожена тысяча домов, выгорели миллионы гектаров земли.

Гибель огромного количества животных в Австралии вызывает большую тревогу и обеспокоенность. Местное население отчаялось ждать решения проблемы и вышло на акцию протеста. 10 января на улицах Сиднея собрались около 20 тысяч человек - в основном это были студенческие активисты и представители движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").

Участники акции протеста потребовали отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива, уточняет Интерфакс.

Еще об экологических проблемах в разных уголках земного шара - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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