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В Австралии убили больше пяти тысяч верблюдов. Набеги устраивают!
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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Власти штата Южная Австралия убили более 5 тыс. верблюдов из-за их набегов на сельские общины. Животные приходят к людям из-за жары и засухи. (Напомним, в этой стране из-за жары с октября горят леса. Уже погибли около миллиона их обитателей. Под угрозой находится существование коал и других эндемиков Австралии. - прим. МГ.)

Власти австралийского штата застрелили более 5 тыс. тысяч верблюдов

Как пояснили местные власти, жители рискуют остаться без пищи и питьевой воды, кроме того, животные создают угрозу для водителей. А ослабевшие верблюды гибнут в водоемах, загрязняя воду. От этого страдают местные жители и животные.

Животных отстреливали с вертолетов.

По последним данным, в пустынях Австралии бродят более миллиона верблюдов.

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По инф. rosbalt.ru

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