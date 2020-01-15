В Австралии убили больше пяти тысяч верблюдов. Набеги устраивают!

Власти штата Южная Австралия убили более 5 тыс. верблюдов из-за их набегов на сельские общины. Животные приходят к людям из-за жары и засухи. (Напомним, в этой стране из-за жары с октября горят леса. Уже погибли около миллиона их обитателей. Под угрозой находится существование коал и других эндемиков Австралии. - прим. МГ.)

Как пояснили местные власти, жители рискуют остаться без пищи и питьевой воды, кроме того, животные создают угрозу для водителей. А ослабевшие верблюды гибнут в водоемах, загрязняя воду. От этого страдают местные жители и животные.

Животных отстреливали с вертолетов.

По последним данным, в пустынях Австралии бродят более миллиона верблюдов.

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По инф. rosbalt.ru

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