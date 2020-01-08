Лесные пожары в Австралии — катастрофа планетарного масштаба?

В Австралии растет число жертв катастрофических лесных пожаров, которые бушуют на континенте уже третий месяц. Погибли не менее 23 местных жителей, сотни человек лишились домов.

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Кроме того, огонь погубил полмиллиарда диких животных и сократил на треть популяцию коал — уникальных обитателей Австралии.

Пожары уже уничтожили пять миллионов гектаров леса, но взять их под контроль пока не удается. Жара достигает 50 градусов по Цельсию. Дым от лесных пожаров уже достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили. Об этом сообщает метеорологическая служба MeteoChile в Twitter.

Наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс, где погибли 15 человек, сгорели 176 домов и десятки автомобилей. Тысячи людей вынуждены были бежать к морю, спасаясь от пожаров. Всего были уничтожены около тысячи жилых домов.

Климат в мире меняются, и климатические ЧС - это то, с чем нам придется сталкиваться ежегодно еще на протяжении многих лет. Погода становится агрессивнее, увеличиваются такие ее суровые явления, как, например, паводки, масштабное таяние льдов. На планете горят леса, бушуют мощные ураганы, свирепствуют засухи и т.д. И эксперты говорят, что некоторые страны в недалеком будущем могут вообще стать непригодными для жизни. И это очень пугает...



Вот что можно ещё прочитать об изменении климата:

По инф. rosbalt.ru

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