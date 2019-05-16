Россияне оценили стоимость «нормальной жизни» для семьи

Наши соотечественники рассказали о минимальном доходе, который мог бы удовлетворить семью из трёх человек. Оказалось, что для нормального уровня жизни семейным россиянам с одним ребёнком требуется не менее 78 тысяч рублей. Результатами исследования холдинга «Ромир» поделилось РИА Новости.

Около 25% опрошенных признались, что для их семейного бюджета хватит от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Более 50% россиян, в свою очередь, назвали сумму покрупнее: от 60 до 120 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни семьи из трёх человек. Всего 11% респондентов требуется более 120 тысяч рублей для удовлетворительной семейной жизни.

В исследовании также отметили, что необходимый для нормальной жизни россиян доход поднялся на 2,1 тысячи рублей, если сравнивать с результатами опросов 2018 года. Президент «Ромира» Андрей Милехин заявил, что семьи с каждым годом всё более «реалистично» планируют свой бюджет.

Впрочем, стоит понимать, что планирование и реальность – вещи разные. Никто бы не отказался от «удовлетворительного дохода», но получить его удастся далеко не всем. Бедных в нашей стране немало, а теперь их ещё и собираются пересчитывать по новой методике. Идея может оказаться в итоге неплохой, но если только её захотят использовать в благих целях: чтобы точнее и правильнее распределить средства из бюджета. А если власти просто формально занизят число бедняков?

При этом число богатых людей в нашей стране особо меньше не становится, да и сами богачи зарабатывают с каждым годом всё больше. Многие из них могут похвастаться изысканными покупками, которые часто совсем не нравятся простым людям.

Дело здесь даже не в зависти, а в банальной несправедливости. Почему в стране, где даже на высшем уровне признаётся высокий уровень бедности, такие огромные богатства принадлежат такому малому числу людей? Это неизбежно приводит к огромному разрыву между богатыми и бедными, что создаёт жёсткое социальное расслоение и порождает ненависть в сердцах тысяч, а то и миллионов людей. Понять их можно, только вот одного понимания простым россиянам мало – хочется хотя бы реальных гарантий помощи от государства.

Делиться своими богатствами миллиардеры не собираются, хотя предложения к ним уже поступали, так что выкарабкиваться придётся своими силами. Впрочем, как выяснилось, россияне трудиться очень даже любят, так что от совершенно безвыходной ситуации мы точно себя спасём.

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