Статистика: 3% богатейших россиян принадлежит 89% всех финансовых активов в стране

Специалисты Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка впервые проанализировали данные о финансовых активах самых богатых россиян — тех 3% населения, доходы и сбережения которых не учитывает в своих расчетах Росстат (речь идет о статистике "среднем по больнице", вроде недавнего сообщения о семипроцентном росте зарплат - данные о кошельках сверхбогачей в этих исследованях просто не учитываются).

Проведенное экономистами исследование показало, что в 2013-2018 году средние доходы этой категории жителей РФ снижались, но доля их активов и сбережений в российской экономике при этом увеличивалась. То есть, иными словами: они тоже потеряли - но другие потеряли гораздо больше...

В 2018 году на 3% богатейших россиян приходилось 89% всех активов, 92% срочных вкладов и 89% наличных сбережений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.

«Проблема вовлечения богатых и сверхбогатых в статистический оборот окончательно не решена и в странах с развитой статистикой, однако у нас она неизмеримо острее — российская статистика пока вовсе не приспособлена к ее решению», — цитирует газета самих исследователей.

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Заметим, что дело не только в "проблемах статистического учета". Проблема богатства и бедности - вообще одна из острейших в России...

Polit.ru

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