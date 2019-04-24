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Росстат пересчитает бедняков "по новой методе"
По инф. polit.ru   
24 Апреля 2019 г.
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Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.

Росстат пересчитает бедняков "по-новой методе"

  • Напомним, что статистические ухищрения на тему "кого считать бедняком?" - это, действительно, не просто игра ума. Население страны ждет от государства (все громче и громче подавая голос!) реальных шагов по борьбе с бедностью, которая стала позором России. Но для этого, по-любому, надо прикинуть: если и впрямь доставать деньги из бюджета на помощь бедным - то сколько? Такими подсчетами будет вынуждено заниматься любое правительство (что "народное", что "антинародное"), это - бухгалтерская задача. Другой вопрос, что российскому государству очень будет хотеться занизить число бедняков (и, тем самым, скоробчить деньжат на более увлекательные задачи, вроде строительных мега-проектов, помощи госолигархам или гонки вооружений). Ну так это уже наша с вами задача - внимательно "следить за руками"...

«Показатель немонетарной бедности — это перспективное, новое направление, которое мы внедряем и активно апробируем», — цитирует РБК начальника управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елену Фролову.

По ее словам, сейчас Росстат проводит «первые экспериментальные расчеты индексов немонетарной бедности», и в случае успеха может публиковать их итоги уже с 2020 года — как в целом по стране, так и по отдельным регионам.

Пока же уровень бедности в стране специалисты Росстата рассчитывают по численности населения, чьи денежные доходы ниже прожиточного минимума. По данным за 2018 год, доля таких россиян составляла 12,9% — это 18,9 млн человек.

Индексы немонетарной бедности основаны на соотношении доходов граждан с конкретными реалиями — например, с неспособностью позволить себе покупку мяса, курицы или рыбы, отопление жилья, использование стиральной машины и т.п.

Polit.ru

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