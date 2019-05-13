Опрос: граждане России трудиться любят! А вот в рост зарплаты не верят, особенно кто постарше

Абсолютное большинство опрошенных ВЦИОМ россиян — 85% — довольно своей работой. При этом 34% респондентов признались, что выбрали именно такую работу, поскольку так «сложились обстоятельства». Еще 30% выбирали исходя из своих увлечений, а по 17% — что у них не было выбора и что единственным критерием была финансовая сторона. О том, что работа не нравится, сказали 13%.

68% опрошенных считают, что зарплата у них на работе, скорее всего, расти не будет, даже если они будут работать больше и лучше и чаще всего такой ответ дают респонденты старшего возраста (научены горьким опытом, видят как распределяются богатство и бедность в России!) А вот 63% респондентов в возрасте 18-24 лет уверены, что если станут работать больше и лучше, то можно рассчитывать на увеличение зарплаты.

56% сказали, что остались бы на работе, даже если бы у них было достаточно денег, чтобы не работать. 22% признались, что сменили бы рабочее место, а 21% — уволились бы и больше не работали.

Опрос был проведен 7 мая среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

По инф. rosbalt.ru

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