Изысканные и шокирующие покупки российских богачей

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Богатые люди, обладающие огромной финансовой силой, нередко тратят свои возможности на дорогие и, мягко говоря, впечатляющие приобретения. О самых интересных и шокирующих покупках российских миллиардеров написал журнал Forbes.
Сотрудники издания решили не составлять рейтинг, ведь каждое место в этом списке способно удивить обычного обывателя. Так, Владимир Лисин, владеющий Новолипецким металлургическим комбинатом, ещё в 2005 году приобрёл себе шикарный шотландский замок Aberuchill Castle за 12 млн долларов. Раньше это величественное место принадлежало не менее величественному шотландскому роду Кемпбеллам.
Геннадий Тимченко, во владении которого находится холдинг Volga Group, держит при себе целую винодельню на 47 гектаров. Располагается она недалеко от Геленджика в Краснодарском крае, а её стоимость может достигать 170 млн долларов.
Владимир Потанин, у которого в руках находится крупный холдинг «Интеррос», решился на менее значимую, но всё-таки довольно дорогую покупку. Правда, в пользе его приобретения можно усомниться, ведь бизнесмен в 2013 году купил самый крупный в мире трюфель, весивший 1,8 килограмма. За свою покупку предприниматель отдал 95 тысяч долларов.
Совладелец аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко вообще решил, что жить не может без устрично-мидиевой фермы под тем же Геленджиком, а Олег Тиньков, основатель одноимённого банка, приобрёл себе огромную яхту ледового класса SeaExplorer-77. Стоит эта махина целых 100 млн рублей, а покажут её в следующем году в Монако.
Интересным набором отличился Виктор Вексельберг, владелец группы компаний «Ренова». Ему принадлежит самая большая на планете коллекция работ Фаберже, состоящая из более чем 200 наименований ювелирной продукции стоимостью около 120 млн долларов. А Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако» и экс-начальник «Уралкалия», не скупился на дорогие подарки для своей дочери. Она получила от отца целых два острова в Ионическом море стоимостью в 100 млн долларов.
За такими вот причудами богатых порой интересно понаблюдать, но в России, к сожалению, их финансовые возможности вводят обычное население в состояние шока. И дело здесь совсем не в странных приобретениях: небогатые тоже порой любят покупать необычные вещи. Только вот в нашей стране слишком уж огромная разница между богатыми и бедными.
Судя по статистике, в России трём процентам богатейших россиян принадлежит 89% всех финансовых активов в стране! При этом достаток самых обеспеченных с каждым годом только растёт, а вот доходы обычного населения продолжают падать. На таком фоне уже и не хочется просто любопытствовать «причудами богатых». Хочется понять, почему же они могут позволить себе столь дорогие «причуды», пока остальным приходится экономить ради выживания?
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