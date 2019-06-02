Пенсия по старым правилам: кто сможет получать выплаты с 55-60 лет?

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Оказывается, у россиян ещё будет возможность получить пенсию по старым условиям: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Но такой шанс выпадет лишь тем, кто заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частным фондом. Пока проект закона лишь планируют отправить на рассмотрение в Госдуму, но в Центробанке такое стремление только поддерживают.
Условия получения пенсии по старым правилам таковы: необходимо не позднее 2020 года обратиться к услугам негосударственных пенсионных фондов и заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении, сообщает «Газета.Ru».
Эти нормы, если они будут приняты, распространятся на договоры, в том числе заключенные с начала 2019 года.
- Стоит отметить, граждане смогут выбрать себе возраст получения пенсии повыше, хотя всё равно он не сможет превышать новый возраст «пенсионной повышки», о которой мы пишем часто и усердно.
Законопроект должны отдать в Госдуму до конца мая, а заработать он может уже в этом году. Однако новой инициативе необходимо пройти немало стадий одобрения, в том числе получить положительное заключение правительства.
Напомним, что система негосударственного пенсионного обеспечения подразумевает самостоятельные накопления на пенсию. Размер таких отчислений выбирают сами граждане. В 2018 году число участников этой системы увеличилось на 2,1% – до 6,1 млн. Размер среднего счёта в минувшем году достиг 186,1 тысячи рублей. А вот размер негосударственной прибавки к пенсии в среднем приблизился к отметке в 3,3 тысячи рублей в месяц.
Около 40% участников такой системы сами копят на пенсию без какой-либо помощи со стороны. А вот остальные люди стали участниками корпоративных пенсионных программ.
- Сама «пенсионная повышка» получила подпись Владимира Путина 3 октября 2018 года. Тогда было окончательно решено постепенно поднимать пенсионный возраст мужчин до 65 лет, а женщин – до 60 лет. Конец переходного периода намечен на 2028 год.
- В 2018 году пенсия в России в среднем равнялась 14,1 тысячи рублей. Индивидуальные накопления от негосударственных фондов считаются дополнительными выплатами.
- В России также решили пересчитать доплаты к пенсиям. Сначала пенсия сравняется с прожиточным минимумом, а потом уже её проиндексируют.
- На этот год пенсии проиндексировали на 7%, то есть примерно на тысячу рублей. Только вот закон запрещал выплачивать сумму, которая была бы больше прожиточного минимума. В итоге пенсионеры свои деньги не получили, но Путин увидел эту несправедливость и попросил её исправить.
- В минувшем году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты был равен 8 726 рублей. В этом году его немного увеличили до 8 846 рублей.
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- Пенсии в следующем году собираются индексировать на 6,6%, в 2021 году – на 6,3%.
Важно помнить, что у работающих пенсионеров пенсия не индексируется! Впрочем, её увеличение фиксируется на индивидуальном счете в пенсионной системе.
В ПФР уже давали подсказку о том, как можно узнать о размере пенсии после увольнения. Всего есть два способа это сделать.
- Можно просто воспользоваться личным кабинетом на сайте ПФР. Там располагается информация о двух размерах пенсии: которую пенсионер получает в данный момент, и которую ему обещают после всех индексаций.
- Можно узнать обо всём этом и без компьютера, для чего потребуется обратиться уже напрямую в отделение Пенсионного фонда.
Сейчас правительство занимается разработкой индивидуального пенсионного капитала. Его концепция создаётся ещё с 2016 года. В теории граждане смогут использовать негосударственные пенсионные фонды, чтобы самостоятельно формировать накопительную часть своей пенсии. На это дело необходимо будет отчислять 6% от зарплаты. Наш министр финансов Антон Силуанов надеется, что с такой системой ИПК можно будет поднять пенсии до 20%. Точные цифры будет зависеть от самой зарплаты участника системы.
Разговоры о пенсионной реформе не утихли до сих пор. Недавно Минтруд хвалился тем, что переобучение россиян предпенсионного возраста идет даже с опережением графика. Своим мнением о пенсионной реформе в России поделился старейшина казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов. По его словам, это событие может привести страну к политической катастрофе.
Само государство активно подсчитывает цифры, рассказывая о проектах, напрямую связанных с нашими деньгами. Так, в поправках к закону о бюджете на текущий финансовый год было замечено дополнительное выделение более 4 млрд рублей на софинансирование региональной доплаты к пенсиям.
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