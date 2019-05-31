Обсуждается выделение 4,3 млрд на доплаты к пенсиям

В Государственную Думу внесен на рассмотрение проект правительственных поправок к закону о бюджете на текущий финансовый год. Он предусматривает дополнительное выделение более 4 млрд рублей на софинансирование региональной доплаты к пенсиям. Судя по всему, речь идет не о каких-то новых "подарках" старикам, а о финансировании широко разрекламированных доплат до прожиточного минимума наименее обеспеченным пенсионерам.

Правительство предложило увеличить объем финансирования госпрограммы «Социальная поддержка граждан» до 1,38 трлн рублей.

«Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей», — говорится в тексте документа.

Как мы уже писали, сейчас для этой категории получателей пенсий самым главным является как будет установлен "прожиточный минимум пенсионера" в каждом отдельном регионе (что совершенно необходимо, ведь стоимость продуктов и коммунальных услуг очень сильно разнится по всей России). Наличие выносимых на утверждение цифр говорит, вероятно, о том, что государство уже прикинуло свои предстоящие расходы по этой программе.

Бюджет «Социальной поддержки граждан» предложено также увеличить на 362,3 млн рублей для выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, включая оплату летнего оздоровительного отдыха, на 70 млн рублей для выдачи субсидий господдержки фонда «Центр защиты прав граждан», на 42,9 млн рублей для оплаты проезда пенсионеров-таможенников в ведомственные санатории и обратно, а также на 0,4 млн рублей для выплаты членского взноса в Международную ассоциацию социального обеспечения.

Polit.ru

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