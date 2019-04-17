Минтруд успокаивает: переобучение предпенсионеров движется как надо!

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ заявили, что переобучение россиян предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта «Демография» идет с опережением графика.

Ранее СМИ сообщили об отставании от графика: к обучению с начала 2019 года должны были приступить 7,5 тысячи россиян, но приступили только 3,5 тысячи.

Минтруд отметил, что формирование списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти обучение, и перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, должно завершиться только к 1 июля‬.

Однако тысячи предпенсионеров уже начали переобучение, поскольку «Минтруд России ставит перед регионами задачу более оперативно взаимодействовать как с гражданами предпенсионного возраста, так и с работодателями для более активного включения в программу переобучения», отметили в ведомстве.

При этом в Минтруде подчеркнули, что переобучение осуществляется по специальностям с учетом региональной специфики и востребованности на рынке труда.

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Polit.ru

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