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Вступила в силу переиндексация доплат самым бедным пенсионерам России
|По инф. rosbalt.ru
|26 Мая 2019 г.
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Социальные доплаты пенсионеров России пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума. Новые правила вводит с 26 мая приказ Минтруда. Во избежание напрасных надежд и горьких разочаровний напомним: речь идет о примерно 12% всех пенсионеров, самых бедных из них. За них можно порадоваться - а по поводу себя, если вы не из их числа, только надеяться на щедрость властей когда-либо в будущем.
Как сообщается, приказ Минтруда представляет собой продолжение закона, регламентирующего правила индексации пенсий ниже прожиточного минимума.
Новые правила подразумевают, что сначала будет устанавливается социальная доплата, потом — сама пенсия. В итоге доход пенсионеров после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему, следует из приказа.
По новым требованиям проведут индексацию всех выплат ниже прожиточного минимума с января 2019 года.
Напомним, ранее был разработан законопроект о введении специальной социальной выплаты, направленной на ликвидацию разницы между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону.
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