Вступила в силу переиндексация доплат самым бедным пенсионерам России

Социальные доплаты пенсионеров России пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума. Новые правила вводит с 26 мая приказ Минтруда. Во избежание напрасных надежд и горьких разочаровний напомним: речь идет о примерно 12% всех пенсионеров, самых бедных из них. За них можно порадоваться - а по поводу себя, если вы не из их числа, только надеяться на щедрость властей когда-либо в будущем.

Как сообщается, приказ Минтруда представляет собой продолжение закона, регламентирующего правила индексации пенсий ниже прожиточного минимума.

Новые правила подразумевают, что сначала будет устанавливается социальная доплата, потом — сама пенсия. В итоге доход пенсионеров после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему, следует из приказа.

По новым требованиям проведут индексацию всех выплат ниже прожиточного минимума с января 2019 года.

Напомним, ранее был разработан законопроект о введении специальной социальной выплаты, направленной на ликвидацию разницы между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону.

Как мы уже писали, сейчас для этой категории получателей пенсий самым главным является как будет установлен этот самый "прожиточный минимум пенсионера" в каждом отдельном регионе (что совершенно необходимо, ведь стоимость продуктов и коммунальных услуг очень сильно разнится по всей России).

По инф. rosbalt.ru

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