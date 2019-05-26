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Вступила в силу переиндексация доплат самым бедным пенсионерам России
По инф. rosbalt.ru   
26 Мая 2019 г.
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Социальные доплаты пенсионеров России пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума. Новые правила вводит с 26 мая приказ Минтруда. Во избежание напрасных надежд и горьких разочаровний напомним: речь идет о примерно 12% всех пенсионеров, самых бедных из них. За них можно порадоваться - а по поводу себя, если вы не из их числа, только надеяться на щедрость властей когда-либо в будущем.

Вступила в силу переиндексация доплат самым бедным пенсионерам России

Как сообщается, приказ Минтруда представляет собой продолжение закона, регламентирующего правила индексации пенсий ниже прожиточного минимума.

Новые правила подразумевают, что сначала будет устанавливается социальная доплата, потом — сама пенсия. В итоге доход пенсионеров после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему, следует из приказа.

По новым требованиям проведут индексацию всех выплат ниже прожиточного минимума с января 2019 года.

Напомним, ранее был разработан законопроект о введении специальной социальной выплаты, направленной на ликвидацию разницы между текущими пенсиями и прожиточным минимумом по региону.

  • Как мы уже писали, сейчас для этой категории получателей пенсий самым главным является как будет установлен этот самый "прожиточный минимум пенсионера" в каждом отдельном регионе (что совершенно необходимо, ведь стоимость продуктов и коммунальных услуг очень сильно разнится по всей России).

По инф. rosbalt.ru

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