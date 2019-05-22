Прогноз казачьего старейшины: пенсионная реформа приведёт страну к политической катастрофе

Начало пенсионной реформы в РФ, годовщина которого отмечается этим летом, ведет страну к политической катастрофе по образцу 1917 или 1991 года, а предотвращение такой катастрофы требует смены всей власти, включая президента России. Такое мнение высказал на пресс-конференции религиозный философ, старейшина казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов.

Мы много пишем про пенсионную реформу, публикуя как позицию властей, так и мнения её критиков, как правило — вполне логичные и последовательные. Понятно, что решение президента о повышении пенсионного возраста — далеко не самое популярное и сторонников таких перемен в жизни общества не так уж и много. Позиция Виталия Храмова схожа с множеством других: повышать пенсионный возраст как минимум жестоко (по крайней мере, до тех пор, пока радикально не поднят срок активной жизни человека и ее качество).

Роковой датой старейшина казачьей общины считает 29 августа 2018 года, когда повышение пенсионного возраста поддержал президент РФ Владимир Путин, на чьем авторитете, по мнению философа, «держится вся властная конструкция» в стране. Именно в этот день, по его мнению, «был разрушен негласный общественный договор», и теперь, «с текущими политическими персоналиями его восстановление невозможно».

«Если Владимир Владимирович Путин не осознавал последствий своего выступления 29 августа, — это смертельно печально для всех нас, — высказал мнение Виталий Храмов. — Если же такова целенаправленная политика, тогда это еще более печально. Выбрасывание 10 млн человек на трудовую помойку дополнительно к уже находящимся там 22 млн так называемых „самозанятых“ — это прогноз политической турбулентности с самым непредсказуемым финалом».

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Храмов вспомнил императора Николая II и главу российского правительства в 1906-11 гг. Петра Столыпина, почтительного отношения к которому он ничуть не разделяет. «Столыпин разрушил общину и ввел жестокие капиталистические отношения в провинциальную среду, — подчеркнул философ. — До него государство практически не общалось с простым гражданином. Оно вело дела с общиной, которая имела относительную автономию. После реформ каждый гражданин стал напрямую взаимодействовать с государством. Это привело к тому, что мироеды моментально ограбили русскую деревню, используя всю мощь государства».

Аналогичным образом, используя жестокие методы экономии на людях, по мнению докладчика, ведет себя не только правительство Дмитрия Медведева, но и одобряющий его действия глава государства.

По инф. rosbalt.ru

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