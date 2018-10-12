Отменит ли референдум "пенсионную повышку"? Рассуждения экспертов онлайн

Как уже сообщалось, некая активность наметилась по заглохшей было теме "пенсионого референдума". По этому случаю в ИА "Росбалт" прошла прямая трансляция пресс-конференции, в ходе которой представители инициативных групп КПРФ и «Справедливой России» рассказывают свою точку зрения: как складывается ситуация с референдумом об отмене пенсионной реформы.

Напомним, Госдума РФ приняла скандальный закон о повышении пенсионного возраста, Совет Федерации одобрил, и в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал документ. Теперь россияне будут выходить на пенсию на пять лет позже, чем планировали. Предполагается, что единственный шанс, что реформу отменят — референдум.

Изначально ЦИК РФ одобрил вопросы сразу трех инициативных групп: от КПРФ, «Справедливой России» и Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Но впоследствии появилась информация, что «многодетные» отказались от этой идеи. Впрочем, официальный процесс дошел даже до того, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова на полном серьезе заявила: вазначение референдума по изменению пенсионного законодательства в России реально возможно в феврале 2019 года. Также Панфилова призывала разных инициаторов референдума объединяться и «не плодить вопросы, как под копирку». Тем более, что сумятица в формулировках ведет к множественности инициативных групп на этапе подготовки заявки на референдум - и он запросто может быть провален, даже не будучи объявленным.

Что делают не потерявшие энтузиазма инициаторы референдума, чтобы он состоялся? С какими трудностями сталкиваются? И когда в России может пройти всенародное голосование об отмене пенсионной реформы? Об этом рассказывают участники пресс-конференции: глава муниципального округа Таганский, создатель инициативной группы референдума от «Справедливой России» Илья Свиридов и секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот.

По инф. rosbalt.ru

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