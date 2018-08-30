Референдумы по весне назначают...

Назначение референдума по изменению пенсионного законодательства в России реально возможно в феврале 2019 года. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, днем голосования может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года.

Напомним, ЦИК уже одобрил пять вопросов для референдума, все они похожи. Ранее Памфилова призывала разных инициаторов референдума объединяться и «не плодить вопросы, как под копирку». Тем более, что сумятица в формулировках ведет к множественности инициативных групп на этапе подготовки заявки на референдум - и он запросто может быть провален, даже не будучи объявленным.

Как эти вполне конструктивные соображения председателя ЦИК соотносятся со вчерашними инициативами Владимира Путина - совершенно непонятно. Понятно лишь, что Элла Памфилова говорит о "техническом", так сказать, аспекте - а вовсе не о политическом решении дать зеленый свет народному волеизъявлению.

Возможно, что-то в планах властей прояснится 31 августа, когда спецкомиссия Госдумы будет обсуждать президентские идеи, вызвавшие (как и сама обсуждаемая реформа) крайне неоднозначную реакцию экспертов.

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