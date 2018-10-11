Идея референдума против "пенсионной повышки" все-таки теплится. И даже движется...

Неожиданная новость: Центризбирком РФ на заседании 17 октября примет решение о регистрации федеральной инициативной группы по проведению всероссийского референдума по вопросуповышения пенсионного возраста. Напомним, что идея кажется уже проигранной заранее: ведь пресловутая "пенсионная повышка", вызвавшая такую бурю возмущения, уже принята Госдумой и Совфедом подписана президентом и обрела силу закона... А существующие законы в России никогда ни разу не переписывались "всенародным волеизъявлением".
Стоит напомнить, что идея референдума об отношении к пенсионной реформе овладела определенной частью общества в июле-августе этого года, на пике народного негодования (и экспертного обсуждения). Начали даже регистрироваться несколько групп активистов, предлагающих свои формулировки вопроса (и тут же вступили в запутанную конкуренцию, т.к. по законодательству в каждом субъекте Федерации должна предварительно "поддерживаться" одна из формулировок". Дошло даже до того, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова на полном серьезе заявила: вазначение референдума по изменению пенсионного законодательства в России реально возможно в феврале 2019 года.
И вот - новый поворот сюжета. Что это - дань "ритуальной демократии"? Повод провести еще один тур общественного гипноза?
Так или иначе, ЦИК демонстрируют полную серьезность: как заявил в среду зампред ЦИК Николай Булаев, на следующем заседании «эти материалы, не хочется называть их документами, мы рассмотрим» и «как всегда коллегиально» будет вынесено суждение, в том числе с приглашением на заседание инициаторов референдума.
Сообщается, что Булаев ранее дал активистам совет серьезно отнестись к делу и в оставшиеся у них несколько дней попытаться собрать представителей как минимум от 43 региональных подгрупп, чтобы они подписались под ходатайством о регистрации федеральной инициативной группы. Предыдущее заседание по референдуму иначе как курьезным назвать нельзя, подчеркнул Булаев.
В начале октября он уточнял, что ЦИК не сможет зарегистрировать федеральную инициативную группу, поскольку она не выполнила все предусмотренные процедуры и выразил надежду, что представители группы не пойдут в ЦИК «с таким смешным документом».
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