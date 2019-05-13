Деньги из мусора: как Швеция победила отходы?

Швецию по праву можно назвать страной, победившей мусор. Победившей его с таким успехом, что теперь властям приходится закупать отходы у других стран, ведь своих уже не хватает! Сегодня в Швеции перерабатывают примерно 33% мусора, 16% идёт на компост и целых 50% сжигают на заводах ради энергии. Такой вот «мусорный ток» на 45% обеспечивает энергетические потребности столицы страны – Стокгольма. Но как же шведам удалось прийти к чересчур эффективному мусорному решению?

Шведская война с мусором началась примерно 20 лет назад. Многие другие страны Европы уже имели опыт в переработке мусора, а Швеция только начала его нарабатывать под конец 90-х годов. До этого времени страна отсылала около 60% всех отходов на полигоны.

Однако скандинавская страна не только приняла новую систему работы с мусором, да ещё и крайне успешно распространила эту идею среди населения. Речь идёт, конечно же, о раздельном сборе отходов.

Есть у шведов такой девиз, который обожают повторять все медийные личности страны: «Panta mera». В переводе это означает «перерабатывай больше». Во многом именно создание культуры бережного отношения к отходам помогло жителям скандинавской страны без лишних истерик и неопределённостей поменять своё мышление и привычки.

Шведов с самого детства учат правильно делить мусор – у них даже в школах есть соответствующие уроки! По телевизору показывают познавательные и образовательные программы «мусорной» направленности, да и звёзды эстрады от столь полезной пропаганды не отстают.

Но одной информационной войны мало, чтобы победить мусор, так что пропаганда идёт рука об руку с инфраструктурой и личным удобством для каждого жителя скандинавской страны. Вот, к примеру, у каждого шведа дома есть шесть-семь вёдер для мусора. В одно они скидывают газеты и бумагу, в другое помещают пластиковые упаковки, в третье – металлическую тару, и так далее и тому подобное.

Те же школы и образовательно-развлекательные передачи учили и продолжают учить шведов правильно расправляться с мусором, а то с таким количеством разнообразных отходов запутаться проще простого. Дизайнеры и архитекторы скандинавской страны помогают своим согражданам, создавая кухни со специальным местом для множества разноцветных мусорных вёдер.

Власти тоже не отстают, ведь без проработанной широкомасштабной системы справиться с мусором не получится. Мусор в Швеции вывозят в разные дни недели, так что жителям частных домов необходимо приносить нужный тип отходов в правильный день.

При этом вывоз платный: примерно две тысячи шведских крон (13,6 тысячи рублей) для домохозяйства и около 1305 шведских крон (8,8 тысячи рублей) для квартиры в год.

Свои деньги жители платят не просто так. Взамен они получают, например, удобные пункты сбора отходов, которые внешне похожи на большие контейнеры с мусором. Только вот отходы хранятся под землёй, а наверху располагается лишь верхушка целой системы «контейнеров».

Раз в сутки мусор, собранный во все подобные «урны», всасывается с помощью сильного потока воздуха в огромный канализационный тоннель, а потом уже попадает на станцию приёма. Оттуда мусор распределяют либо на переработку, либо на сжигание.

Для людей также придумали специальные пункты приёма «тяжелого и сложного» мусора, вроде какой-нибудь мебели или стройматериалов. Распределить такие отходы самостоятельно крайне сложно: попробуй в домашних условиях отделить дерево от химической краски! А такие станции спокойно принимают всех «тяжеловесов», где уже разбором мусора занимаются мастера.

Шведские власти подошли к вопросу уничтожения отходов со всей ответственностью, так что решили завлечь народ не только пропагандой и удобством, но и небольшими поощрениями и даже наказаниями. Так, за сдачу стеклотары, пластиковых бутылок, лампочек или мелкой электроники в каких-нибудь супермаркетах можно получить небольшое денежное вознаграждение. Если хотите, «заработанные» таким образом деньги могут отправиться не в ваш карман, а на благотворительность.

За соблюдение закона о раздельном сборе мусора граждане получают скидки на тарифы ЖКХ, а вот недобросовестные жители Швеции, наоборот, платят за тарифы сверх стоимости.

Старые лекарства, шприцы и иголки можно сдать в любую аптеку, получив взамен специальные ящики для хранения такого мусора на дому.

В результате на полигоны Швеции попадает всего 0,8% всего мусора, если судить по данным 2016 года. Треть отправляется на переработку, 16% идёт на компост, а целых 50% – на мусоросжигательные заводы.

У самой Швеции собственных запасов нефти и газа нет, так что выкручиваться из ситуации приходится «мусорной энергией». Интересно, что даже отрасль отходов скандинавской страны работает на топливе, которое она сама перевозит. Мусоровозы ездят с помощью биогаза или электричества, вырабатываемого мусоросжигательными заводами.

В итоге получается такой вот «цикл мусора в Швеции», но здесь не обошлось без проблем. Энергии людям необходимо всё больше, а вот мусора больше не становится. Пришлось властям покупать отходы у других стран, чтобы обеспечить бесперебойную работу 32 мусоросжигательных заводов.

К слову, не так давно в нашей стране побывал шведский посол Петер Эриксон, который предположил, что в будущем скандинавская страна начнёт закупать мусор у России.

В целом у шведской системы работы с мусором сложно найти отрицательные стороны, хотя такое серьёзное распространение мусоросжигателей тоже на пользу не идёт. По воздуху из-за «мусорных заводов» распространяются вредные вещества. А сама Европа сейчас пытается идти по пути «наименьшего сопротивления»: от мусора уже не избавляются, а пытаются предотвратить его появление.

Вспомнить тот же закон о запрете одноразовой посуды на территории Евросоюза. Россию тоже готовят к запрету пластиковой посуды, так что и мы, если повезёт, попробуем пойти по пути избавления от лишнего мусора.

Впрочем, пока в нашей стране ситуация с отходами довольно непонятная. Казалось бы, «мусорная реформа» идёт по всей стране, а Путин уже пытается разобраться с некоторыми проблемами вроде роста тарифов на вывоз отходов.

О чём-то подобном говорил и наш премьер-министр Дмитрий Медведев, но на деле мы по большей части встречаемся со словами и обещаниями, пока перед лицом коммунальщиков и за спинами жителей всей страны назревает «мусорный коллапс».

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С другой стороны, при взгляде на ту же Швецию очень хочется надеяться на лучшее. Всё-таки эта скандинавская страна своим собственным примером доказала, что проделать «мусорный переворот» очень даже можно, если пересмотреть свои экономические принципы, если чиновники пойдут навстречу новому миру раздельных отходов, если люди втянутся в идею экологически чистого государства, которое умело использует даже самые «ненужные» ресурсы. Придётся ещё немало поработать, чтобы довести «мусорную реформу» до идеала, но результат вполне может оправдать вложенные усилия.

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