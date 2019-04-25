Медведев предпочитает сбросить проблему мусорных тарифов на регионы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В том числе речь идет о снижении тарифов, заявил Медведев во вторник на встрече с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна».

Как сообщает РИА Новости, Медведев отметил, что в документе заложена возможность пересмотра «мусорных» тарифов. В частности, снижать за счет вывоза на так называемые временные объекты. Это сделано для того, пояснил премьер, чтобы «развязать руки» регионам для контроля тарифной составляющей.

Медведев особо отметил, что в создании системы обращения с мусором необходимо найти приемлемый для всех баланс. С этой целью ведется постоянное совершенствование нормативной базы, заключил он.

Напомним, с начала года в РФ начата реализация так называемой «мусорной реформы». С отходами теперь работают региональные операторы. В ряде регионов уже прошли митинги против повышения тарифов на вывоз мусора: разница в региональных тарифах на вывоз мусора составляет почти 27 раз. ФАС ведет проверки в ряде регионов.

В этой связи очень интересно: как будут развиваться события дальше? Дмитрий Анатольевич говорит распрекрасные слова - мол, региональным властям дана возможность снижать тарифы на вывоз мусора. Замечательно. Только вот снизятся ли они где-нибудь? Что-то сомнительно, но посмотрим. Но в любом случае, у главы правительства будет возможность "умыть руки" и сказать - "Это ваши региональные начальники ничего не делают, а к нам-то, Москве, какие претензии?"

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Также Дмитрий Медведев высказался против употребления термина «реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО). Он объяснил, что речь фактически идет не о «реформе», а о создании в РФ новой отрасли.

На встрече с участниками форума «Чистая страна» Медведев отметил, что в России не было такой индустрии утилизации мусора, как есть в мире. Поэтому, заключил он, мы ничего не реформируем, а создаем заново.

Премьер напомнил, что «мусорная реформа» началась лишь несколько месяцев назад, и добавил, что его коллеги по правительству правы: это никакая не реформа. «Неправильно так называть», — сказал он, ведь реформировать можно то, что уже существует, а в России специализированной отрасли не было. «Просто были свалки, куда свозили мусор», — пояснил Медведев.

По инф. rosbalt.ru

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