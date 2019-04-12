Путин поручил остановить рост цен на вывоз мусора. Остановится?

Президент Владимир Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора для населения. Об этом сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

«Тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться», — заявил Кобылкин.

Как подчеркнул министр, президент обратил внимание на то, что сильных нагрузок на региональных операторов по вывозу отходов делать нельзя, так как это может сказаться на тарифе. Кроме того, как отметил Кобылкин, Путин поручил Минприроды совместно с Минпромторгом координировать строительство перерабатывающих и сортировочных заводов преимущественно российского производства.

Проблема резко возросших "мусорных тарифов" стала одной из самых драматичных в России на начало 2018 года. Ранее стало известно о том, что минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз. Так, минимальный тариф установлен для жителей города Дагестанские Огни в Дагестане — он составляет 93,48 рубля за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф действует в технологической зоне Березовского района Красноярского края — 2487,85 рубля.

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