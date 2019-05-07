Россию начинают готовить к запрету пластиковой посуды

Минприроды России намерено в будущем ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, однако «нужно время, чтобы осознать и принять», заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

По его словам, ведомство поддерживает мировую тенденцию, направленную на сокращение использования пластика.

Евросоюз планирует запретить оборот одноразовой посуды из пластика к 2021 году. Пластиковые одноразовые трубочки, стаканчики, бутылки (а также ватные палочки для ушей и другие предметы гигиены) - являются одним из мощнейших факторов загрязнения окружающей среды. В мировом океане они собираются в целые острова, а на суше - загрязняют почву, в которой не разлагаются...

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что со временем в России будет рассмотрен вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды на законодательном уровне.

Мировая тенденция на отказ от от одноразовой посуды будет только углубляться - по крайней мере, пока ученые не придумают какой-то дешевый материал, поддающийся быстрой и надежной утилизации без вреда для окружающей среды. Так что дело это благое... но обидно, конечно, будет отказаться от совсем недавно обретенного удобства: купил стаканчик сока - и тут же выкинул в мусорку.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ