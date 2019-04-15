Коммунальщики предупреждают о возможности "мусорного коллапса"

В России может разразиться «мусорный коллапс»: ряд операторов по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) готовы приостановить работу, потому что не получают вовремя плату за свои услуги. Напомним, что т.н. "мусорная реформа" стала одним из самых неприятных сюрпризов начала нынешнего года: затеянная, вроде бы, во благо - она пока что обернулась лишь ростом тарифов за вывоз мусора...

Как пишут «Ведомости», о трудностях с получением «мусорными» операторами платежей говорится в черновике доклада главы Минприроды Дмитрия Кобылкина для прошедшего 11 апреля совещания у президента РФ Владимира Путина. В Минприроды подтвердили что проблемы у операторов имеются.

В документе приведены такие цифры: «мусорщики» в среднем по стране собирают только чуть более 50% платежей. Прекратить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость платежей — 5%), Адыгеи и Кабардино-Балкарии (по 14% и 15%), а также Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского и Красноярского краев (по 25%), Ульяновской области (30%).

Ошибки с выплатами возникают из-за отсутствия актуальной базы данных. К примеру, пишет Кобылкин, половина жителей Тверской области получила дублирующие платежки, в Калининградской области квитанции выписали уже умершим жителям.

По инф. rosbalt.ru

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