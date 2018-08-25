Александр Малинин проиграл суд бывшей жене

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Популярный певец старшего поколения Александр Малинин долгое время судился со своей бывшей женой Ольгой Зарубиной. Несмотря на то, что они развелись более 30 лет назад, до сих пор считают этот союз ошибкой. Его дочь Киру воспитывал второй муж Зарубиной Владимир Евдокимов, который скончался в 2008 году. Малинин увиделся с родной дочерью только в 2011 году, и после их разговора она отказалась общаться с матерью. Зарубина сначала злилась на экс-мужа за равнодушие к их дочери, а после даже обвинила его в том, что Кира не хочет с ней общаться и хотела совершить попытку суицида. Сам Малинин никак не реагировал на подобные обвинения. Однако он не смог вытерпеть постоянные нападки Ольги. Женщина посещала различные ток-шоу и рассказывала подробности их личной жизни. По ее словам, артист ей постоянно изменял, и она всячески оскорбляла его достоинство. За это он и подал на нее в суд с требованием выплатить 1 миллион рублей моральной компенсации.
Когда мужчина и женщина принимают решение вступить в брак, хочется надеяться, что их связывают нежные чувства друг к другу. Только куда это все со временем уходит? Но раз уж так случилось, то негоже обливать друг друга грязью и лучше разойтись мирно, не оскорбляя свою пусть и бывшую, половинку. Особенно в этой ситуации страдают дети, которым нужны мама и папа. В любом случае нужно вести себя достойно.
21 августа состоялось последнее заседание суда, в котором артист проиграл иск. Причиной отказа в выплате компенсации послужило то, что певец написал заявление 2 года спустя публикации скандального материала. Обвинения были сняты с бывшей супруги и редакции, опубликовавшей ее интервью. Они надеются, что больше к ним никаких претензий от артиста не будет. Решение суда, наверное, расстроило Александра Малинина, но он никак не комментировал свой проигрыш.
Напомним, сейчас артист женат на Эмме Малининой. Они воспитывают двойняшек и счастливы вместе - мы писали об этом буквально на днях. Супруги часто появляются на людях и публикуют свои личные фотографии в Инстаграм.
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