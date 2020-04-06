Ароматерапия после 50 лет: проверенные рецепты

Ароматерапия, полезная не только в пожилом возрасте, но и в любом другом положительно влияет на функционирование систем организма, поднимает настроение, снимает психо – эмоциональное напряжение, а также стимулирует умственную деятельность. Какие масла, в каких пропорциях и для чего полезны, расскажем в статье (начало - по ссылке).

Особенности

Допустимые концентрации эфирных масел для пожилых людей и тех, кто не относится к пенсионерам, но отличается слабым здоровьем, должны быть меньше. Например, 1-2 капли на 10 мл (2 ч. ложки) базового масла для ухода за лицом и телом, 3 капли для массажа и ванны, не более 6 капель для ароматизации помещений и ингаляций.

Для работы мозга

Поскольку у пожилых людей в первую очередь наблюдаются проблемы с мозговым кровообращением и как следствие снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, депрессии, быстрая утомляемость и мигрени, то затормозить эти процессы можно при помощи следующих масел: эвкалипта, лаванды, каепута, мяты перечной, розмарина и ели. Использовать их можно как в ингаляциях, так и добавляя в ванну (предварительно растворив в молоке, в соли или в базовом масле).

Эти эфирные масла, содержащие цинеол, оказывают благотворное воздействие на сложные механизмы памяти, стимулируют мыслительный процесс, способствуют улучшению памяти при деменции. Особенно хороший эффект, если вдыхать смесь нескольких из них, например, мяты, лаванды и герани.

Поскольку аромат лаванды также уменьшает тоническое напряжение стенок сосудов, повышая их кровенаполнение, то использовать это средство можно ежедневно, как и масло герани, которое улучшает настроение, раскрывает умственный и физический потенциал, а также придает бодрости пожилым людям. При этом достаточно пары капель эфирного масла герани (на ватку или платок) для продуктивной работы.

Кроме того, перечисленные выше масла помогут восстановить нервные клетки за счет формирования новых нейронов во взрослом мозге.

Можно попробовать следующий рецепт: эфирные масла розмарина и мяты перечной в равной пропорции (но не более 6 капель в целом) добавить в аромалампу и обогатить парами помещение. Проводить такие сеансы необходимо курсами по 7-10 дней и в течение получаса. Манипуляции помогут расслабиться, а также запустят процесс возрождения новых клеток мозга, который после 50 лет хоть и идет медленно, но все же идет.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

От депрессии и для тонуса

Поскольку депрессии, хандра и прочие психо – эмоциональные расстройства свойственны и пожилым людям, то для минимизации их последствий и вероятности обострения, рекомендованы эфирные масла тонизирующего действия, а именно: нероли, розы, базилика, шалфея мускатного и майорана в виде ингаляций, а также для ванн и массажа.

А при наличии психических нарушений, сопровождающих депрессию и деменцию, можно использовать ароматы лаванды и лимона. Первые оказывают седативный эффект и способствуют нормализации функционирования вегетативной нервной системы, а вторые с одной стороны тонизируют нервную систему и снимают депрессию, а с другой способствуют концентрации внимания и повышению работоспособности до 60%!

В целом же ингаляции, ванны и массаж со смесью эфирных масел лаванды и лимона снижают возбуждение и агрессию, улучшают сон и сбавляют дневную неконтролируемую активность у больных.

Ароматизация помещения с применением этих масел может быть выполнена как при помощи аромалампы, так и методом холодного распыления (если добавить их в увлажнитель воздуха или наносить на ткань) в количестве 2 – 3 капель каждого.

А вот для приема ванны можно использовать большее число капелек, но не более 10.

Эфирные масла лаванды и лимона также обладают способностью повышать жизненный тонус, как и ладан, пачули, мята перечная, эвкалипт и розмарин. Эти же масла считаются прекрасной профилактикой стресса и иммунодепрессии, на фоне которых могут развиться хронические инфекции, аллергии, атеросклероз и даже опухоли.

В качестве профилактики

Эфирные масла могут использоваться пожилыми людьми и для профилактики сезонных простудных заболеваний. Для этих целей применяют эфирное масло эвкалипта, чайного дерева, майорана и тимьяна, которые повышают резистентность дыхательной системы к инфекциям и обладают мощным дезинфицирующим эффектом.

Распылять масла лучше всего через аромалампу или диффузор, добавляя в него не более 8 капелек в расчете на помещение площадью 20 квадратных метров.

При болях в суставах

При болях в суставах (характерных для артроза и артрита) и при мышечных спазмах рекомендуется производить ингаляционное аромовоздействие из смеси следующих эфирных масел: розы, мелиссы, герани, розмарина и лаванды (вот какое это универсальное масло!)

Снизить болевые ощущения и улучшить местное кровообращение способно и масло ветивера, а также эфирные масла с анальгетическими свойствами: гвоздики, имбиря, мускатного ореха и перца черного, которые лучше всего добавлять в базовые масла и только потом использовать по назначению.

Болеутоляющим эффектом также обладают следующие эфирные масла - антистрессы; можжевельника, майорана, ромашки римской, герани, сорго лимонного, а также лаванды узколистной, вербены лимонной и лавандина.

Противовоспалительное действие

Не менее важны в арсенале пожилого человека, выбравшего ароматерапию, противовоспалительные масла: кориандра, герани, можжевельника, цитронеллы и сосны шотландской. Они способны снимать отеки и облегчать состояние при массаже, растирании и в компрессах.

Существует множество других масел и способов их применения, но мы рассказали о самых доступных, универсальных и, пожалуй, необходимых тем, кто переступил рубеж в 55 лет.

Ранее в серии статей о красоте старшего возраста:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...