ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ароматерапия после 50 лет: проверенные рецепты
Екатерина Федулова   
06 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ароматерапия, полезная не только в пожилом возрасте, но и в любом другом положительно влияет на функционирование систем организма, поднимает настроение, снимает психо – эмоциональное напряжение, а также стимулирует умственную деятельность. Какие масла, в каких пропорциях и для чего полезны, расскажем в статье (начало - по ссылке).

Ароматерапия после 50 лет: проверенные рецепты

Особенности

Допустимые концентрации эфирных масел для пожилых людей и тех, кто не относится к пенсионерам, но отличается слабым здоровьем, должны быть меньше. Например, 1-2 капли на 10 мл (2 ч. ложки) базового масла для ухода за лицом и телом, 3 капли для массажа и ванны, не более 6 капель для ароматизации помещений и ингаляций.

Для работы мозга

Поскольку у пожилых людей в первую очередь наблюдаются проблемы с мозговым кровообращением и как следствие снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, депрессии, быстрая утомляемость и мигрени, то затормозить эти процессы можно при помощи следующих масел: эвкалипта, лаванды, каепута, мяты перечной, розмарина и ели. Использовать их можно как в ингаляциях, так и добавляя в ванну (предварительно растворив в молоке, в соли или в базовом масле).

0304 aroma2

Эти эфирные масла, содержащие цинеол, оказывают благотворное воздействие на сложные механизмы памяти, стимулируют мыслительный процесс, способствуют улучшению памяти при деменции. Особенно хороший эффект, если вдыхать смесь нескольких из них, например, мяты, лаванды и герани.

Поскольку аромат лаванды также уменьшает тоническое напряжение стенок сосудов, повышая их кровенаполнение, то использовать это средство можно ежедневно, как и масло герани, которое улучшает настроение, раскрывает умственный и физический потенциал, а также придает бодрости пожилым людям. При этом достаточно пары капель эфирного масла герани (на ватку или платок) для продуктивной работы.

Кроме того, перечисленные выше масла помогут восстановить нервные клетки за счет формирования новых нейронов во взрослом мозге.

Можно попробовать следующий рецепт: эфирные масла розмарина и мяты перечной в равной пропорции (но не более 6 капель в целом) добавить в аромалампу и обогатить парами помещение. Проводить такие сеансы необходимо курсами по 7-10 дней и в течение получаса. Манипуляции помогут расслабиться, а также запустят процесс возрождения новых клеток мозга, который после 50 лет хоть и идет медленно, но все же идет.

От депрессии и для тонуса

Поскольку депрессии, хандра и прочие психо – эмоциональные расстройства свойственны и пожилым людям, то для минимизации их последствий и вероятности обострения, рекомендованы эфирные масла тонизирующего действия, а именно: нероли, розы, базилика, шалфея мускатного и майорана в виде ингаляций, а также для ванн и массажа.

0304 aroma3

А при наличии психических нарушений, сопровождающих депрессию и деменцию, можно использовать ароматы лаванды и лимона. Первые оказывают седативный эффект и способствуют нормализации функционирования вегетативной нервной системы, а вторые с одной стороны тонизируют нервную систему и снимают депрессию, а с другой способствуют концентрации внимания и повышению работоспособности до 60%!

В целом же ингаляции, ванны и массаж со смесью эфирных масел лаванды и лимона снижают возбуждение и агрессию, улучшают сон и сбавляют дневную неконтролируемую активность у больных.

Ароматизация помещения с применением этих масел может быть выполнена как при помощи аромалампы, так и методом холодного распыления (если добавить их в увлажнитель воздуха или наносить на ткань) в количестве 2 – 3 капель каждого.

А вот для приема ванны можно использовать большее число капелек, но не более 10.

Эфирные масла лаванды и лимона также обладают способностью повышать жизненный тонус, как и ладан, пачули, мята перечная, эвкалипт и розмарин. Эти же масла считаются прекрасной профилактикой стресса и иммунодепрессии, на фоне которых могут развиться хронические инфекции, аллергии, атеросклероз и даже опухоли.

В качестве профилактики

Эфирные масла могут использоваться пожилыми людьми и для профилактики сезонных простудных заболеваний. Для этих целей применяют эфирное масло эвкалипта, чайного дерева, майорана и тимьяна, которые повышают резистентность дыхательной системы к инфекциям и обладают мощным дезинфицирующим эффектом.

Распылять масла лучше всего через аромалампу или диффузор, добавляя в него не более 8 капелек в расчете на помещение площадью 20 квадратных метров.

При болях в суставах

При болях в суставах (характерных для артроза и артрита) и при мышечных спазмах рекомендуется производить ингаляционное аромовоздействие из смеси следующих эфирных масел: розы, мелиссы, герани, розмарина и лаванды (вот какое это универсальное масло!)

Снизить болевые ощущения и улучшить местное кровообращение способно и масло ветивера, а также эфирные масла с анальгетическими свойствами: гвоздики, имбиря, мускатного ореха и перца черного, которые лучше всего добавлять в базовые масла и только потом использовать по назначению.

Болеутоляющим эффектом также обладают следующие эфирные масла - антистрессы; можжевельника, майорана, ромашки римской, герани, сорго лимонного, а также лаванды узколистной, вербены лимонной и лавандина.

Противовоспалительное действие

Не менее важны в арсенале пожилого человека, выбравшего ароматерапию, противовоспалительные масла: кориандра, герани, можжевельника, цитронеллы и сосны шотландской. Они способны снимать отеки и облегчать состояние при массаже, растирании и в компрессах.

0304 aroma1

Существует множество других масел и способов их применения, но мы рассказали о самых доступных, универсальных и, пожалуй, необходимых тем, кто переступил рубеж в 55 лет.

Ранее в серии статей о красоте старшего возраста:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Ароматерапия после 50 лет: проверенные рецепты
    Ароматерапия, полезная не только в пожилом возрасте, но и в любом другом положительно влияет на функционирование систем организма, поднимает настроение, снимает психо – эмоциональное напряжение, а также стимулирует умственную деятельность. Какие масла, в каких пропорциях и для чего полезны, расскажем в статье (начало - по ссылке).
  • Смех до слез от этих котов
  • Мария Пахоменко: от славы до забвения
    0304 24 1a Певица Мария Пахоменко – одна из самых ярких звезд на небосклоне советской эстрады. Голос этой певицы отличается удивительной чистотой. Он льется, как прозрачный ручеек, волнуя сердце и проникая в душу. Образ Марии на сцене был органичным сочетанием народной душевности и эстрадной яркости.
  • Русский предсказатель генерал Мошков обрисовал прошлое и будущее России. Что ждет нас?
    Царского генерала Валентина Мошкова не зря называли «российским Нострадамусом»: он действительно описал историю своей родины до 2062 года. Однако предсказания Мошкова были основаны вовсе не на его сверхъестественных способностях: в своих трудах военачальник использовал исключительно научный подход.
  • Кто хоронил павших бойцов Великой Отечественной? Кому судьба такая выпадала...
    Почти все места масштабных сражений на территории бывшего СССР буквально усеяны костями погибших. Причём даже сегодня. Многочисленные поисковые отряды рассказывают, что останков просто великое множество. Очень много воинов времён Великой Отечественной так и не был похоронены, причём в первую очередь это касается тех, кто находился в статусе «пропал без вести». Остальных же старались хоронить как положено, причём для этого у противников имелись специальные отряды.
  • Эпидемия английского пота: болезнь вела охоту на крепких молодых мужчин
    "В конце войны Алой и Белой розы Англию внезапно охватила эпидемия английского пота. Она уносила жизни преимущественно крепких мужчин и убивала быстрее чумы. Об этой болезни до сих пор строятся догадки", - пишет немецкое издание Die Welt.
  • Почему у нас патриотизм всегда военный?
    Прочитайте это стихотворение. Здесь нет призыва ни к любви, ни к ненависти. Здесь немудреный рассказ про обычную любовь. Но такую, от которой сжимается горло.
  • Маршрут на Тэмулякит (Из дневника геолога)
    Летом 1959 года в бассейн реки Олёкма был направлен небольшой отряд, в задачу которого входила проверка заявок местных охотников и оленеводов о найденных ими выходах полезных ископаемых: соли, слюды, угля, золота… В те времена к этим заявкам относились очень серьезно. При якутском территориальном геологическом управлении существовал даже отряд по проверке заявок, начальником которого был назначен один из опытнейших геологов, участник второй Колымской экспедиции под руководством Ю. А. Билибина в начале тридцатых годов, Григорий Сергеевич Киселёв. Сегодня мы публикуем отрывки из его полевого дневника…
  • Геннадий Хазанов - Старые Добрые шутки. Смотреть лучшие монологи
  • Дровология
    0304 9 1a Сергей Вадимович Беседин родился в 1955 г. В Иркутске живёт с 1977 г. По образованию журналист, но в его трудовой книжке царит разнообразие профессий, что свойственно многим творческим людям. Как нештатный автор публиковался в областной газете «Культура: вести, проблемы, судьбы». В настоящее время – на пенсии.
  • Памяти Юрия Бондарева и Леонида Зорина – таких разных гигантов литературы
    Ушли от нас Юрий Бондарев и Леонид Зорин. Два писателя, фактически — два антагониста. Два больших человека.
  • Эпоха Великой отечественной: писатели на «Ноевом ковчеге»
    В эвакуации деятели культуры оказались вдали от столиц, но открыли для себя дух глубинки.
  • Улыбнитесь... Если можете...
    И вот мы снова с вами, наши дорогие читатели. Надеемся, что все смогли пережить очередной День смеха и розыгрышей, никого не довели до инфаркта знакомые завзятые юмористы, забывшие чувство меры, никто не взял на душу грех и ответственность перед Уголовным кодексом в ответ на «остроумие» шутника... Да, 1 апреля позади, но ведь никто не запрещает нам с юмором относиться к себе и своим проблемам, к неожиданным новшествам в общественной жизни, очередным фокусам власть имущих и безумно разбогатевших, совершенно оторвавшихся от нашей с вами реальной жизни, и даже к нелепостям, сопровождающим нашествие коронавируса.
  • Владимир Высоцкий - Лекция о международном положении
  • Я слишком женщина
    0304 8 1a Ирина Владимировна Лебедева по профессии педагог, преподаёт русский язык и литературу. Живёт в Братске. Автор нескольких сборников стихов. Большинство произведений опубликовано на сайте Стихи.ру.
  • Оʼкей, бумер! Оʼкей, миллениал!
    Возможно, в конфликте отцов и детей в наступление перейдут отцы, а после битвы окажется, что победили бездетные тетушки, размышляет писатель Денис Драгунский.
  • Cемья с детьми на карантине: это тоже испытание для психики!
    Пережить время карантина семье с детьми поможет домашняя логистика, режим дня и не только
  • Аркадий Райкин - Монолог современного Хлестакова
  • Последний вагон
    child tikho Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям:
  • Переждать карантин на даче: тут не будет доставки продуктов, да и скорая может не приехать
    В связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса в Москве, многие жители столицы закрывают свои московские квартиры и перебираются на дачи, в надежде переждать пандемию там. Однако не все медики одобрительно относятся к такому варианту изоляции.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 