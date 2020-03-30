Ароматерапия: чем полезны эфирные масла после 50 лет

Сегодня как никогда популярна ароматерапия, которая показана не только для расслабления и релаксации в зрелом возрасте, но и рекомендована для профилактики и лечения заболеваний пожилых людей и повышения качества их жизни. Что это такое и почему специалисты все больше отмечают пользу ароматерапии, расскажем в статье.

Во всем виноват возраст?

Перед тем, как начать рассказывать о пользе ароматерапии, необходимо коротко упомянуть о тех неблагоприятных последствиях, которые происходят в организме вследствие старения. Это нарушение многих функций, включая возможности саморегулирования систем организма.

Нарушается функция ферментной системы организма и снижается возможность обеспечения клеток энергией, которая необходима для транспортировки полезных веществ и восполнения энергетических трат. Наряду с этим уменьшается секреция гормонов кортикостероидов (выделяются надпочечниками), что указывает на ослабление реакции организма на стресс и на снижение его способности к адаптации (и все это может стать причиной развития различных заболеваний).

С возрастом также ослабевают функции антиоксидантной системы, главной задачей которых является борьба со свободными радикалами, а значит, могут развиться серьёзные заболевания, включая атеросклероз и опухоли.

Уменьшается и иммунологическая защита организма, что способствует формированию возрастного иммунодефицита. Как следствие этого — развиваются инфекционные, простудные и воспалительные процессы, а также дегенеративные заболевания и опухоли.

Не обойдут стороной и нарушения со стороны нервной системы, возникшие на фоне атеросклероза сосудов головного мозга и нарушения мозгового кровообращения:

медленность, неуравновешенность, снижение концентрации внимания, нарушения памяти, быстрая утомляемость, депрессии и т. д.

Кроме того, снижается функциональная способность внутренних органов, уменьшается надежность адаптационных и регуляторных возможностей, что создает условия для развития возрастной ишемической болезни сердца, диабета, опухолей и артериальной гипертензии. Однако во всех перечисленных выше случаях спасет не только грамотно подобранная концепция медикаментозного лечения, но и ароматерапия.

Что такое ароматерапия?

Ароматерапия (от греческого aroma — «запах» и therapeia — «лечение») — представляет собой лечебное воздействие на организм с применением натуральных эфирных масел, полученных из разных частей растений и вводимых в организм при помощи дыхания или через кожу при помощи ингаляцией, компрессов, массажей и ванны.

В чем же польза?

Ароматерапия обладает массой полезных свойств и помогает не только расслабиться и снять нервное напряжение, избавиться от раздражительности и уменьшить стрессовое состояние, но и побороть эмоциональную возбудимость, устранить навязчивые состояния и нормализовать сон. Наряду с этим эфирные масла повышают работоспособность, положительно влияют на иммунную систему, считаются прекрасной профилактикой сезонных простудных заболеваний и воспалительных процессов, как у детей, так и у пожилых людей.

Правильно подобранная композиция масел настраивает на нужный лад (романтичный, деловой и т. д.), оптимизирует мозговое кровообращение, улучшает настроение и укрепляет память, а также мобилизуют защитные функции и резервы антиоксидантной системы организма.

К преимуществам ароматерапии можно отнести снижение болевых ощущений (включая мигрени) и воспалений, и даже избавление от отеков, бодрость, прилив сил и активизация физического потенциала у пожилых людей.

Допустимо применение ароматерапии при болях в суставах при артрозах и артритах, а также для расслабления мышц и в целях поддержания красоты.

Подробнее о рецептах и способах ароматерапии мы расскажем в следующей статье.

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