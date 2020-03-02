Как поднять опущенные уголки губ: макияж, косметические процедуры и татуаж

Если устранить эффект опущенных уголков губ не удается после избавления от вредных привычек, корректировки питьевого режима и регулярной гимнастики, то на помощь придут более радикальные меры.
Косметические процедуры
Одной из самых эффективных косметических процедур, направленных на устранение эффекта «унылых» губ считается контурная пластика с препаратом на основе гиалуроновой кислоты, которая в форме геля вводится под кожу и дает потрясающие результаты.
Однако для проведения данной манипуляции необходимо обратиться к косметологу с лицензией. Используя только качественные материалы, тончайшие гибкие иглы, инновационные антисептики и анестезирующий крем, специалист делает процедуру не только эффективной, но и безопасной и безболезненной.
Препарат, который вводится в нижнюю часть, заполняет объем тканей и не только приподнимает уголки губ, делая их объемнее и темнее, но и разглаживает морщинки. Занимает весь процесс не более получаса, после чего губки становятся красивыми, естественными и совершенно «не унылыми».
Благодаря тому, что гиалуроновая кислота вырабатывается организмом человека (но с возрастом все меньше и меньше), она помогает коже восстановиться и избавиться от многих проблем. Поэтому инъекции с этим препаратом в целом позволяют затормозить процесс старения и дольше сохранить красоту и упругость кожи.
Еще одной соблазнительной альтернативой уколам гиалуроновой кислоты считаются инъекции ботокса, которые благодаря особому составу, словно фиксирует уголки губ, делают их полнее и привлекательнее. Благодаря мгновенному эффекту, а также стойкому результату, который останется с вами даже после выхода ботокса из организма, данная методика является одной из самих популярных.
Татуаж губ
Татуаж губ нельзя назвать чисто косметологической процедурой или приравнять к макияжу, поэтому осветим данный способ избавления от дефекта «унылых» губ отдельно.
Поскольку татуаж маскирует, а не исправляет опущенные уголки, то этот момент необходимо учитывать при выборе способа корректировки, как и то, что в отличие от простого макияжа, заданная форма губ здесь сохраняется намного дольше. Являясь щадящей процедурой имплантации особого органического, нетоксичного и безвредного красящего пигмента в верхние слои кожи, татуаж имеет свои разновидности и техники, которые позволяют, практически не травмируя кожу, создать любой рисунок.
Грамотный макияж
Если уголки губ опущены, упражнения не дают нужного эффекта, а к косметологу обращаться не хочется по тем или иным причинам, всегда можно попробовать обмануть зрение при помощи правильного макияжа, используя следующие приемы:
- Обведите темным контуром верхнюю губу, не доходя до конца губ (не затрагивая уголки);
- Нижнюю губу прокрасьте наоборот, нанеся контур до края и как бы поднимая линию вверх;
- Выбирайте помаду так, чтобы та, что наносится на нижнюю губу, была ярче, той помады, которая наносится на верхнюю губу;
- Закрепите полученный эффект прозрачным блеском.
Если вы это делаете впервые, то сначала потренируйтесь перед зеркалом, выбрав в меру мягкий карандаш и не матовые помады.
Экспериментируйте, пробуйте разные способы исправления ситуации, от регулировки питьевого режима, приема витаминов и массажа, до уколов гиалуроновой кислоты и татужа. И вы непременно найдете свой метод исправления опущенных уголков губ.
Ранее в серии статей "Красота леди возраста мудрости":
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Как поднять опущенные уголки губ: макияж, косметические процедуры и татуаж
Если устранить эффект опущенных уголков губ не удается после избавления от вредных привычек, корректировки питьевого режима и регулярной гимнастики, то на помощь придут более радикальные меры.
-
Места, в которых лучше не плавать
-
Диоген и статуя
Однажды люди увидели, что Диоген просит подаяние у статуи. Его спросили, зачем он это делает. Диоген ответил:
-
Как корнет-авантюрист... Зимний дворец продал
Жизнь Николая Герасимовича Савина, известного как корнет Савин, полна авантюрных историй. Он прошел долгий путь, полный взлетов и падений, финансовых махинаций и темных афер.
-
Взрывы в столице в 1977-м. Террористов искали даже по обгорелым клочкам газеты
8 января 1977-го в столичном метро прогремел взрыв. Это был самый громкий теракт за всю 74-летнюю историю страны. Террористы практически не оставили следов. И все-таки их удалось найти.
-
Квартирный вопрос: кому в СССР «лишние метры» полагались?
«Квартирный вопрос» в Советском Союзе стоял ребром всегда, ввод новых квадратных метров не успевал за прибавлением населения, люди теснились в небольших комнатах и бараках. И хотя «коммуналки» и программы уплотнения отвечали идеологии коллективизма, иногда всё же требовались исключения. Поэтому советские власти ещё до войны начали выделять дополнительные квадратные метры некоторым категориям населения. Этот вопрос регулировался постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года. Документ регулярно дополнялся категориями и применялся в течение всего существования СССР. К слову, он и сегодня не утратил силу.
-
Самые таинственные места планеты
-
Работа за еду
Скупой человек спросил у стоявшего перед ним бедняка:
— На каких условиях ты пойдёшь ко мне работать?
-
70-летняя нейрофизиолог Джина Риппон не видит смысла в вопросах о мужском и женском мозге. Разницы нет!
"(...) Джина Риппон, профессор в области когнитивной нейровизуализации в Астонском университете в Бирмингеме (Великобритания) не выносит, когда ей говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. "И мужчины, и женщины с планеты Земля", - отвечает 70-летняя исследовательница, вызвавшая потрясение в научном сообществе своей книгой "Гендер и наш мозг", опубликованной в августе 2019 года издательством Pantheon Books" , - пишет Le Figaro.
-
Финляндия: убежище российских революционеров
Таково общее убеждение, что Финляндия большую часть 19 века и до революции 1917 года составляла часть Российской империи. Однако это совсем не так. По смыслу всех законов, Финляндия представляла собой отдельное государство, связанное с Россией только личностью монарха. Иными словами, личная уния. Причём если император всероссийский был абсолютным монархом, то он же в качестве великого князя Финляндии был, формально, монархом конституционным.
-
Музыкальный волшебник
Народный артист России Геннадий Гладков отмечает 85-летие. Он автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», а также известнейшим советским фильмам «Джентльмены удачи», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов».
-
Птицы Африки
-
Петухи
Подарил виноградарь садовнику двух петухов и сказал:
— Будешь породистых кур разводить.
-
Наши танки
В годы Великой Отечественной войны советские люди проявили величайшую заботу о боевом оснащении Красной армии. С первых дней войны в стране развернулось движение по сбору средств на строительство танков, самолётов, артиллерийских орудий и другой военной техники.
-
Жажда справедливости и будущее России
В России началось движение в сторону возвращения социальной справедливости. Это будет уже не скомпрометировавшая себя либеральная модель, но и не коммунистическая. Но какая?
-
Самые красивые птицы планеты Земля
-
Последние слова
Одна пожилая женщина рассказывала:
-
Чарльз Бойкотт, Патрик Хулиган, Джеймс Ватман… Эти фамилии ничего вам не напоминают?
Русский язык отличается от других разнообразием способов образования новых слов. Одним из них является деонимизация. Этот процесс заключается в том, что имя собственное превращается в нарицательное. Такие слова еще называют эпонимами (от греческого «eponimus» - давший свое имя).
-
Герои книги Олеши «Три толстяка»: кто они?
В литературе иной раз попадаются шедевры, поначалу незаметные, но в конечном итоге переворачивающие массовое сознание с ног на голову. Один из таких шедевров – «Три Толстяка» Юрия Олеши. Творение, которое вовсе могло не увидеть свет, но увидев – тут же стало бестселлером. Наверное, потому, что каждый, кто прочитал книгу, догадался, о каких именно Толстяках идет речь. Но просто, может быть, побоялся сам себе признаться в этом: крамола как-никак.
-
Нелетающие птицы