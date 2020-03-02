Как поднять опущенные уголки губ: макияж, косметические процедуры и татуаж

Если устранить эффект опущенных уголков губ не удается после избавления от вредных привычек, корректировки питьевого режима и регулярной гимнастики, то на помощь придут более радикальные меры.

Косметические процедуры

Одной из самых эффективных косметических процедур, направленных на устранение эффекта «унылых» губ считается контурная пластика с препаратом на основе гиалуроновой кислоты, которая в форме геля вводится под кожу и дает потрясающие результаты.

Однако для проведения данной манипуляции необходимо обратиться к косметологу с лицензией. Используя только качественные материалы, тончайшие гибкие иглы, инновационные антисептики и анестезирующий крем, специалист делает процедуру не только эффективной, но и безопасной и безболезненной.

Препарат, который вводится в нижнюю часть, заполняет объем тканей и не только приподнимает уголки губ, делая их объемнее и темнее, но и разглаживает морщинки. Занимает весь процесс не более получаса, после чего губки становятся красивыми, естественными и совершенно «не унылыми».

Благодаря тому, что гиалуроновая кислота вырабатывается организмом человека (но с возрастом все меньше и меньше), она помогает коже восстановиться и избавиться от многих проблем. Поэтому инъекции с этим препаратом в целом позволяют затормозить процесс старения и дольше сохранить красоту и упругость кожи.

Еще одной соблазнительной альтернативой уколам гиалуроновой кислоты считаются инъекции ботокса, которые благодаря особому составу, словно фиксирует уголки губ, делают их полнее и привлекательнее. Благодаря мгновенному эффекту, а также стойкому результату, который останется с вами даже после выхода ботокса из организма, данная методика является одной из самих популярных.

Татуаж губ

Татуаж губ нельзя назвать чисто косметологической процедурой или приравнять к макияжу, поэтому осветим данный способ избавления от дефекта «унылых» губ отдельно.

Поскольку татуаж маскирует, а не исправляет опущенные уголки, то этот момент необходимо учитывать при выборе способа корректировки, как и то, что в отличие от простого макияжа, заданная форма губ здесь сохраняется намного дольше. Являясь щадящей процедурой имплантации особого органического, нетоксичного и безвредного красящего пигмента в верхние слои кожи, татуаж имеет свои разновидности и техники, которые позволяют, практически не травмируя кожу, создать любой рисунок.

Грамотный макияж

Если уголки губ опущены, упражнения не дают нужного эффекта, а к косметологу обращаться не хочется по тем или иным причинам, всегда можно попробовать обмануть зрение при помощи правильного макияжа, используя следующие приемы:

Обведите темным контуром верхнюю губу, не доходя до конца губ (не затрагивая уголки);

Нижнюю губу прокрасьте наоборот, нанеся контур до края и как бы поднимая линию вверх;

Выбирайте помаду так, чтобы та, что наносится на нижнюю губу, была ярче, той помады, которая наносится на верхнюю губу;

Закрепите полученный эффект прозрачным блеском.

Если вы это делаете впервые, то сначала потренируйтесь перед зеркалом, выбрав в меру мягкий карандаш и не матовые помады.

Экспериментируйте, пробуйте разные способы исправления ситуации, от регулировки питьевого режима, приема витаминов и массажа, до уколов гиалуроновой кислоты и татужа. И вы непременно найдете свой метод исправления опущенных уголков губ.

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