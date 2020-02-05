Эффективный уход за руками: чем побаловать себя после 50 лет – домашние маски

Не секрет, что кожа рук - это именно та часть тела, которая одна из первых выдает возраст женщины, а значит, требует раннего и регулярного ухода. Но если вы не начали практиковать профилактику старения кожи рук с 25 лет, не огорчайтесь. И в 50 можно добиться потрясающих результатов, используя как народные средства, так и весь ассортимент промышленной косметики. При этом необязательно увлекаться салонными процедурами и люксовыми брендами. В статье мы расскажем про солевые ванночки, парафиновые обёртывания, маски и другие эффективные методики доступные для применения в домашних условиях.

Причины старения кожи рук

Старение кожи рук начинается намного раньше старения кожи на остальных частях телах потому, что именно она подвергается максимальному воздействию как природных факторов, так влиянию химических и механических факторов. Учитывая, что кожа рук очень тонкая и нежная, то даже банальное мытье способно нарушить эпидермис, «подарить» сухость и стянутость.

Помимо частого мытья и работе с химическими моющими средствами без перчаток, причинами старения кожи рук также могут стать авитаминоз, неправильный (недостаточный) уход, воздействие перепадов температуры и сухость кожи. Отчасти выяснив первопричину старения кожи рук и искоренив ее, можно уже добиться прекрасных результатов. В остальном следует обогатить свой уход домашними масками и промышленными средствами уходовой косметики.

Домашние маски

Женщины после 50 лет будут особенно рады домашним маскам, которые отличаются натуральным составом, доступностью и эффективностью, а также простотой в применении и приготовлении.

При этом, считаясь идеальным методом возврата молодости коже рук, домашние процедуры ухода подходят женщинам любого возраста и помогают достичь разнообразных целей, например:

Ликвидировать мелкие морщинки;

Великолепно увлажнить кожу;

Нормализовать обменные процессы;

Наполнить эпидермис необходимыми веществами и защитить его от внешних раздражителей.

Скрабы, маски, ванночки, обертывания

Поскольку уход за кожей рук мало чем отличается от ухода за лицом, то он включает в себя не только увлажнение, восстановление и питание, но и удаление омертвевших клеток.

Поэтому первым этапом ухода станут скрабы, которые можно приготовить самостоятельно из самых разных ингредиентов. Наиболее доступным считается скраб из испитого молотого кофе, смешанного с медом или с маслами. Аналогом кофейному скрабу выступает средство из коричного сахара, дополненное парой ложек масла оливы. Делать отшелушивающие процедуры нужно 2 раза в неделю, нанося средство на увлажненную водой кожу, массирующими движениями в течение 5 минут.

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Арсенал домашних масок также довольно широк, но мы обговорим пару – тройку самых простых и популярных вариантов.

Самая доступная из домашних масок – это та, что изготавливается из желтка яйца. Для того чтобы приготовить маску, отделите белок от желтка и взбейте последний с парой капелек лимонного сока и масла оливы. Нанесите полученную смесь на руки и выдержите около 20 минут. Помимо питания и защиты кожи вы получите небольшой отбеливающий эффект.

Еще одна простая в применении маска на основе сметаны, желтка и ложки подогретого меда, также способна порадовать своей эффективностью. Всего через 20 минут ваши ручки преобразятся, получив мощнейшую порцию питательных веществ.

Отдельной строкой следует назвать маски на основе парафина или парафинотерапии (парафиновые обёртывания), для приготовления которых необходим парафин. Эффективный как в разогретом, так и в холодном виде он требует курса применений, а также соблюдения, прилагающийся к средству инструкции и дополнительных элементов (варежек, одноразовых перчаток из полиэтилена). Стоит отметить, что маски с применением парафина заслужили признание в косметологии, а значит ими можно пользоваться без опасений.

Большой пользой обладают и ванночки для рук, которые можно проводить не только перед выполнением маникюра, но и просто так. Самая простая и доступная – это ванночка с морской солью, растворенной в теплой воде. При желании в ванночку можно добавить пару капель любого эфирного масла, но лучше всего остановиться на масле цитруса.

И конечно не забывайте о пользе кремов, которые продаются в магазинах и дополняют домашние процедуры. Но независимо от того, какие бы из способов омоложения рук в домашних условиях вы не выбрали, все они будут одинаково полезны и эффективны, особенно при регулярном применении и в комплексном подходе. Об эффективных средствах, поддерживающих красоту ручек после 50 лет, промышленного производства мы расскажем в следующей статье.

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