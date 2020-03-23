Как бороться с пигментацией после 50 лет: народные средства и косметологические процедуры

Разобравшись с причинами появления и разновидностями пигментных пятен, мы рассмотрим самые популярные домашние рецепты и косметологические процедуры избавления от них. Однако прежде чем приступить к устранению этих неприятных явлений, необходима консультация специалиста, позволяющая исключить наличие серьезных заболеваний, также нередко становящихся причиной пигментации.

Домашние способы лечения пигментации

Существует немало способов осветления пигментных пятен в домашних условиях, которые относятся к категории народных средств и не признаются косметологами, как эффективные. Но, оказывая поверхностное воздействие, они все же применяются женщинами разного возраста. К популярным домашним методам относятся следующие:

1) Сок лимона. Являясь испытанным средством с отбеливающим эффектом, он используется чаще остальных ингредиентов. Можно попробовать смешать его с водой в равных пропорциях и ежедневно протирать проблемные участки этим составом, оставляя впитываться на коже в течение 20 минут. Затем умойтесь прохладной водой. Повторяйте манипуляции через день;

2) Сок лимона можно также смешать с чайной ложкой натурального йогурта и нанести полученную смесь на кожу минут на 30, затем необходимо умыться. Эту процедуру оптимально делать 2 раза в неделю;

3) Хороший эффект дает сок половины лимона, смешанный с чайной ложкой сахара. Подобную смесь необходимо аккуратно втирать в кожу, исключая область вокруг глаз в течение пары – тройки минут, а затем смыть все прохладной водой. Подобная процедура заменит скрабирование и кислотный пилинг, но делать ее необходимо не чаще, чем один раз в 7 – 10 дней;

4) Витамин Е в жидком формате (тот, который можно купить в аптеках) также полезен при пигментации. Им достаточно протирать кожу с пятнами каждый вечер перед сном;

5) Не менее эффективен против пигментных пятен и обычный картофель, как просто порезанный ломтиками и приложенный к проблемным участкам кожи на 10 – 15 минут, так и в виде компресса (натертый на терке картофель необходимо смешать с чайной ложкой меда). Подобные процедуры лучше всего делать 3 раза в неделю;

6) Если необходимо получить быстрый и выраженный эффект, то можно сделать следующую маску: сварите картофелину, порезанную на ломтики, добавьте в отвар чайную ложку лимонного сока и охладите. Смесь нанесите на участки с пигментацией при помощи ватного диска и оставьте минут на двадцать. Манипуляции можно повторять каждый в день утром и вечером;

7) Хороший эффект дает куркума, как смешанная с лимонным соком и молоком в пропорции 0,5:1:2 чайных ложек, так и с йогуртом и оливковым маслом в аналогичных пропорциях. Такие маски можно делать 2-3 раза в неделю, оставляя смесь на 20 – 30 минут на проблемных зонах;

8) Протирать лицо ежедневно можно и смесью перекиси водорода с борным и нашатырным спиртом в пропорции 1:2:1 чайных ложки;

9) Полезнейшая для кожи голубая глина, которая дает великолепные результаты без дополнительных элементов, эффективна в качестве маски, разбавленной водой и нанесённой на кожу на 30 минут.

Косметологические (салонные) процедуры

Косметологи готовы предложить самые разные варианты борьбы с пигментацией, но мы остановимся на 4-х самых эффективных процедурах:

1) Химические пилинги. Выполненные не в домашних условиях, а в кабинете специалиста, они порадуют результатами, скорость которых напрямую зависит от количества процедур и используемых средств. Обычно число одних и наименование других подбирается индивидуально и зависит от состояния кожи. Для обработки верхних слоев кожи используется либо молочная кислота, либо гликолевая кислота, либо фенол или трихлоруксусная кислота. Обычно во время пилинга ощущается небольшой дискомфорт, а кожа становится чувствительной и покрасневшей;

2) Микродермабразия – еще одна эффективная косметологическая процедура, во время выполнения которой на кожу сначала наносятся микрокристаллы – эксфолианты, а потом она обрабатывается специальным вакуумным прибором;

3) Криотерапия – процедура, выполняемая с использование жидкого азота, воздействует на верхние слои кожи, после чего они отмирают;

4) Лазерная коррекция позволяет быстро добиться видимых результатов, но делает кожу чувствительной. Поэтому после нее необходимо достаточно увлажнять ее и пользоваться солнцезащитными кремами, избегая попадания ультрафиолета.

Несмотря на наличие столь роскошного ассортимента домашних и косметологических методов избавления от возрастной пигментации, вам они не помогут, если причиной образования пятен стало заболевание, вылечиться от которого пока не удастся. Поэтому сначала нужно избавиться от недуга, а затем приступить к коррекции пигментации.

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