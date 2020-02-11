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Как выбрать крем для рук после 50 лет
Екатерина Федулова   
11 Февраля 2020 г.
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Тем, кому некогда или по каким–либо причинам не хочется использовать домашние маски и прочие средства ухода для рук после 50 всегда можно посетить магазин и подобрать идеальное средство там. Да и крем для рук необходим и тем, кто практикует «домашний» уход, поскольку без этого универсального средства сложно обойтись в любом возрасте.

Как выбрать крем для рук после 50 лет

Изучаем состав

Сегодня крема для рук продаются в роскошнейшем ассортименте, и предназначены не только для дня или вечера, лета или зимы, но и для каждого возраста. Поэтому перед покупкой обращаем внимание не только на эти пункты, но и внимательно изучаем состав крема.

Поскольку во всех промышленных кремах в составе присутствуют глицерин и вода, то помимо этих ингредиентов в него добавляются те, которые и отвечают за питание или увлажнение кожи, за отбеливание пигментных пятен или дарят лифтинг-эффект.

Витамины, фитоэстрагены и масла

Поскольку речь идет об идеальном креме для рук после 50 лет, то в нем должны присутствовать не только витамины и масла, но и фитоэсрагены, которые как вместе, так и по отдельности, улучшают состояние и защитные функции кожи, придают ей гладкость и эластичность, а также оказывают антистрессовое и антиоксидантное воздействие. Так, например, витамин Е – природный антиоксидант, предупреждает старение, витамин А придает гладкость и эластичность.

Не редко, входящие в состав крема для рук масла, оказывают широкий спектр воздействия, начиная от питания и смягчения, заканчивая уничтожением бактерий, заживлением ранок и снятием воспалений. Поэтому в зависимости от возлагаемых на крем задач, определяемся и с маслами в составе.

Эластин, коллаген, силикон и SPF

Продлить молодость кожи способны крема с такими ингредиентами, как эластин и коллаген, а защитить ее от воздействия природных и химических факторов – силикон, который образует на поверхности защитную пленку, напоминающую невидимые перчатки. Хорошим вариантом на теплое время года станет крем, в котором помимо витаминов, масел, эластина с коллагеном или силикона присутствует и пометка SPF.

Такие средства минимизируют вредное влияние ультрафиолета и незаменимы для летнего отдыха и дачного сезона.

Сколько вешать в граммах?

Если говорить о полноценном уходе за кожей, то выбираете не один, а сразу несколько разных кремов для рук. В идеале их должно быть три: легкий (увлажняющий) крем, насыщенный жирный (питательный) и защитный вариант.

Легкий, увлажняющий и быстро впитывающийся крем станет помощником на каждый день. Не оставляя пленки, он незаменим в рабочих перерывах, а процедура ухода с ним занимает не более пары – тройки минут.

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Жирный (питательный) крем, который обычно отличается густой текстурой и насыщенным составом, станет идеальным вариантом для вечернего ухода или зимнего периода, когда руки подвергаются агрессивному влиянию холодного ветра и прочих дополнительных факторов. Он впитывается дольше, чем увлажняющий аналог, но работает более основательно.

Защитный крем (для зимы можно взять с пометкой «зимний» а для лета с защитой от ультрафиолета) используется перед выходом на улицу, а также перед уборкой по дому с применением химических средств. Выбирая такой вариант убедить в наличии силиконов в составе. Если в шампунях и прочих средствах они не полезны, то здесь просто необходимы!

Отбеливание и лифтинг

Говоря о кремах для рук после 50 лет, стоит обратить внимание на бренды, которые обещают отбеливание или дарят лифтинг-эффект. И первое, и второе если не необходимо, то желательно в столь элегантном возрасте. Первые борются с возникновением пигментных пятен, а вторые помогают если не ликвидировать, то сделать менее заметными мелкие морщинки, оказывают подтягивающее действие, и предотвращают возникновение новых заломов.

Оказывая наряду с этим увлажняющее или питательное действие крема с пометкой «лифтинг» способны также активировать кровообращение и сохранить в коже влагу.

Как правило, состав, обогащенный комплексом витаминов, аминокислот, масел и витаминов, а также прочих полезных коже микроэлементов, способен творить чудеса.

Вместо крема можно приобрести и масло для рук, с аналогичным спектром действия. И конечно пользуясь тем или иным кремом, не забывайте как о защитных перчатках при выполнении работы и о варежках для походов по улицам в холодное время года, так и о специальных косметических вариантах (тонкие хлопковые перчатки для СПА – процедур и т.д.), усиливающих действие крема в десятки раз.

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Ухаживайте за кожей кистей регулярно и с удовольствием, применяя как домашние средства, так и используя продукцию из косметических магазинов, и ваши ручки никогда не откроют тайну вашего возраста.

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