Уже сегодня и завтра: Госдума готова проштамповать "пенсионную повышку"

Похоже, «Единая Россия» решила демонстративно проигнорировать свой провал на выборах в регионах и довести пенсионную реформу до конца. Сегодня, 26 сентября, законодательный орган обсудит во втором, решающем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Если все пройдет гладко, в третьем, окончательном чтении депутаты примут этот закон уже в четверг, 27 сентября, после чего он поступит на одобрение Совета Федерации, а затем на подпись к президенту.

Напомним, в первом чтении пенсионный законопроект, инициированный правительством, был принят депутатами в июле, перед уходом на летние каникулы. Предложение повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин и вовсе с 55 до 63 лет вызвал массовые протесты по всей стране, которые продолжаются и сейчас. «Реформа» серьезно обрушила рейтинги доверия к власти, а самым неприятным последствием для нее стали результаты губернаторских выборов в ряде регионов, по итогам которых в четырех регионах потерпели поражение выдвиженцы партии власти.

Несмотря на протесты, инициатива провести в стране общенародный референдум по вопросу повышения пенсионного возраста фактически спущена на тормозах. Вместо этого обществу предложили ряд уступок, основным инициатором которых выступил президент. Главной из предложенных им поправок стало снижение возрастной планки выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Также проявлена забота о многодетных матерях — их предложено отпускать их на пенсию раньше, в зависимости от количества детей. Так, матери с тремя детьми уйдут на заслуженный отдых в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 55 лет.

Усилиями президента в стране также появится новая категория граждан — предпенсионеры, то есть те, кому до выхода на пенсию осталось отработать пять лет. И депутаты уже ввели уголовное наказание для работодателей, которые решат избавиться от таких работников.

Впрочем, по мнению экспертов, репрессивные меры не достигнут своей цели и только усугубят положение предпенсионеров на рынке труда. В результате многие из них незадолго до пенсии рискуют остаться без средств к существованию.

В таком случае, по задумке депутатов, заботу о предпенсионерах должно взять на себя не государство, а их родственники. Как ожидается, уже в ближайшее время парламентарии рассмотрят законопроекты, обязующие выплачивать не доработавшим до пенсии алименты по нетрудоспособности, а также гарантирующие им обязательную долю в наследстве.

При этом по инициативе президента льготный порядок выхода на пенсию будет сохранен для особых категорий граждан — шахтеров, работников опасных производств, жертв чернобыльской катастрофы, представителей малочисленных народов Крайнего Севера и т. д. Помимо этого, работникам сельского хозяйства со стажем более 30 лет вернут ранее отмененную из-за бюджетного дефицита надбавку к пенсии в 20%.

Значительная часть поправок будет внесена в пенсионный законопроект по инициативе «Единой России». Так, депутатам удалось согласовать с правительством вопрос выплаты накопительной пенсии и индексации пенсии неработающим пенсионерам по завершении ими трудовой деятельности. Еще одной поправкой предлагается сократить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для мужчин с 45 до 42 лет, а для женщин — с 40 до 37 лет.

Представители партии власти также инициировали принятие сопутствующих повышению пенсионного возраста законопроектов и призванных ослабить его негативный эффект. Например, на этой неделе во втором чтении будет рассмотрен законопроект, предусматривающий возможность перечисления в Пенсионный фонд денег, изъятых у коррупционеров. Также будут одобрены изменения в Трудовой кодекс о праве предпенсионеров на прохождение ежегодной диспансеризации в течение двух дней.

Однако при этом предложения думской оппозиции ввести в России мораторий на повышение пенсионной возраста до 2035 года не встретили поддержки в правительстве и «Единой России». Белый дом также проигнорировал инициативы депутатов от фракции «Справедливая Россия», которые, по сути, предлагали рассмотреть альтернативный пенсионный законопроект. Так, «эсеры» до сих пор не получили отзыв кабинета министров на разработанный ими проект о страховой пенсионной системе и сопутствующие поправки в Налоговый кодекс, а значит не могут добиться его вынесения на пленарное заседание Думы.

Между тем, депутаты предлагали отменить пенсионные «баллы», ввести другой порядок расчета страховых пенсий, исходя из стажа, зарплаты и условий труда. Однако все эти инициативы, как и предложения двух других думских фракций — КПРФ и ЛДПР, накануне были по большей части отвергнуты профильным думским комитетом по труду и социальной политике.

По инф. rosbalt.ru

Портал для пожилых "Мои года" продолжает следить за свежими новостями по теме скандальной пенсионной реформы.

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