Воскресные выборы в регионах: похоже, избиратель разгневан повсеместно

Под утро понедельника избирательная комиссия Владимирской области сообщила о сбое в работе системы «ГАС «Выборы»: в течение часа примерно на половине территорий нельзя было ввести данные протоколов об итогах голосования. Неизвестно пока, был ли это реальный технический сбой, или таким образом "чиновники от политики" пытались оттянуть момент признания неизбежного - но уже признано: губернаторские выборы во Владимире официальный кандидат проиграл... Аналогичная стиуация сложилась и в Хабаровске - и вообще похоже, что реализуется самый мрачный для "вертикали власти" прогноз: встревоженный экономическими прогнозами и неубедительной суетой вокруг "пенсионной повышки" — российский избиратель голосует за кого угодно, кроме представителей официальных властей.

Что до Владимирской области, что напомним: в минувшее воскресенье здесь состоялся второй тур губернаторских выборов. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов с результатом в 57,03% голосов. Это следует из данных избирательной комиссии Владимирской области по предварительным итогам подсчета 100% голосов. Сипягин уже заявил журналистам, что был уверен в своей победе на протяжении всей кампании.

Действующий губернатор Владимирской области, представляющая «Единую Россию» Светлана Орлова набрала 37,46% голосов.

Аналогична ситуация на Дальнем Востоке: действующий губернатор Хабаровского края, единоросс Вячеслав Шпорт, не смог одержать победу во втором туре выборов главы региона.

После обработки 99% протоколов безоговорочно лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, свидетельствуют данные ЦИК. Фургал набирает 69,62% голосов, что более, чем вдвое, превышает результат Шпорта (27,91%).

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала «однозначной» картину подсчета голосов на выборах главы Хабаровского края и отметила, что несмотря на «беспрецедентный уровень информационного мусора», не зафиксировано нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов.

Сам Фургал, комментируя итоги, назвал результат ожидаемым, а выборы — честными. «Такой результат голосования мы предполагали еще неделю назад. Наши предположения оказались верны. Это значит, что выборы были честными», — сказал Фургал журналистам.

Ранее, в единый день голосования 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать больше половины голосов избирателей. Повторное голосование прошло при явке почти 43% избирателей.

Напомним, что в другом регионе Дальнего Востока - Приморском крае - ранее сложилась крайне скандальная ситуация, где сторонников официального кандидата (а это чуть ли не вся региональная "вертикаль власти") всенародно поймали на попытке фальсификации итогов выборов 9 сентября. Во Владивостоке и крае пройдут новые выборы регионального начальства...

Неординарная ситуация сложилась в другом "неопределившемся" регионе: Хакасии. За две недели до второго тура выборов глава региона Виктор Зимин объявил об уходе в отставку. Он объясняет это состоянием здоровья и «тяжелейшим давлением», под которым он работал в последнее время.

«Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — говорится в его обращении к жителям региона. Отмечается, что Зимин не уйдет в отставку немедленно, а будет выполнять обязанности до объявления нового главы региона. После снятия с выборов врио главы Хакасии второй тур в республике пройдет 7 октября. В нем сойдутся представитель КПРФ Валентин Коновалов и представитель «Справедливой России» Андрей Филягин. Таким образом, представитель официальной "вертикали власти" даже не будет иметь шансов стать главой республики (наверное, такая ситуация складывается в стране впервые за последние годы). После снятия с выборов врио главы Хакасии второй тур в республике пройдет 7 октября. В нем сойдутся. Таким образом, представитель официальной "вертикали власти" даже не будет иметь шансов стать главой республики (наверное, такая ситуация складывается в стране впервые за последние годы).

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Что бы это все значило? Без сомнений, уже в ближайшие дни с экранов ТВ и порталов интернет-аналилитки на страну обрушится вал высокоумных политологических объяснений. Дело читателя "МГ" - доверить формирование своей картины мира тому или иному автору. Но, на наш взгляд, любая такая аналитика не сможет игнорировать одну простую мысль: избиратель в регионах демонстративно голосует не "за" представителей "оппозиционных" КПРФ или ЛДПР (там еще те "святые" собрались!) - а против представителей официальной "властной вертикали". Потому что людей достала неуверенность в завтрашнем дне, очевидная несправедливость в распределении доходов, правовое неравенство граждан - и все это под бодрые заверения властей в контроле над ситуацией. А катализатором, главным раздражителем этого массового недоверия - стали неуклюжие риторические фигуры вокруг пресловутой "пенсионной повышки".

По инф. rosbalt.ru

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