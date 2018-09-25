Закон о запрете увольнять "недопенионеров" принят. Идите, расскажите об этом своему начальству

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий уголовное наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работников предпенсионного возраста. Чтобы стать полноценным законом —осталась малость: быть проштампованным в Совете Федерации и подписанным президентом. Напомним, что это - одна из юридических пилюль, призванных подсластить горькое лекарство "пенсионной реформы", а также напомним, что большинство экспертов сходятся во мнении: закон принимается чисто номинально и фактически работать, защищать пожилых работников, не будет.
Фактическая же сторона дела такова:
Согласно документу, необоснованный отказ в приеме на работу лица «по мотивам достижения им предпенсионного возраста, , а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам» обернется для работодателя штрафом до 200 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 360 часов.
Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.
При обсуждении этого документа в Госдуме представители оппозиционных фракций заявляли, что его принятие может только усугубить положение предпенсионеров на рынке труда. Так, депутаты указали на то, что работодатели будут стараться заранее избавляться от таких работников или вынуждать их работать не в штате, выплачивая зарплату в «конвертах». Самим же предпенсионерам будет тяжело привлечь работодателей к ответственности, так как для этого потребуется доказать факт дискриминации по возрасту в суде.
Мнение эксперта:
Никто из работодателей никогда не признается в том, что не принимает на работу человека предпенсионного возраста в силу количества лет, оставшихся до выхода на заслуженный отдых. Причины, если их вообще назовут, будут другими — недостаточность компетенции, отсутствие опыта в узких вопросах, недостаточное соответствие претендента должности в целом. Такое мнение высказала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
«Отговорок в данном случае можно придумать неограниченное количество, закон за это не наказывает и штрафом не облагает. Пока в государстве нет нормы „содержания“ на балансе компании определенного объема лиц „сложного“ — предпенсионного и пенсионного возраста — бизнес будет обходить старательно расставленные властями препятствия как может», — полагает она.
Парламентарии считают, что закон носит характер предупреждения, а сами эти меры имеют чисто превентивный характер. Зачем в таком случае на «косметические» меры было потрачено столько времени работы Госдумы, непонятно — в реальности ситуация будет в корне отличаться от той, что «нарисовали» на бумаге, считает Бодрова.
По мнению эксперта, в реальности окажется, что лет за 5-6 до наступления пенсии от специалиста будут стараться избавиться, если он не топ-менеджер или владелец бизнеса.
«Думается, что женщины в данном случае окажутся в еще более уязвимом положении в силу сложившейся схемы. Тогда человек будет вынужден обращаться или на биржу труда (получить максимальное пособие по безработице почти невозможно), или люди в возрасте будут соглашаться на зарплату в конверте или минимальный „белый“ размер оплаты труда. Это никуда в конечном итоге не приведет — просто населению придется сражаться за свой завтрашний день более интенсивно», — уверена аналитик.
Добавим, что МРОТ в России составляет 11163 руб., средний размер заработной платы (по Росстату) — 41140 руб. Среднегодовой рост зарплат в России служба госстатистики оценивает в 7%, с поправкой на инфляцию он остается по-прежнему символическим и «съедается» повышенными повседневными тратами россиян.
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