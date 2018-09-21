Хорошее дело: деньги коррупционеров — на пенсии. Но лучше бы коррупцию искоренить...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий направлять конфискованные за коррупционные преступления деньги и доходы от реализации имущества в Пенсионный фонд. Дело хорошее в любом случае, только не по себе становится, когда понимаешь: государство заранее ставит себе "план по выявленному воровству", фактически смиряясь с его неизбежностью.

Официально говоря, законопроектом предлагается расширить с 2019 года перечень доходов Пенсионного фонда новым источником — "средства, полученные от конфискации, в результате совершения преступлений коррупционной направленности".

Согласно документу, конфискованные средства будут направляться на выплату страховых пенсий. По данным Федерального казначейства, объем таких денежных средств в 2019—2024 годах может составить 1,8 млрд рублей.

Таким образом, вполне официальный и уважаемый орган экономической власти (казначейство) фактически называет "план-прогноз" по вскрытию мошеннических схем с бюджетными средствами и прочему воровству на ближайшие годы.

Это все - вместо того, чтобы ставить надежный заслон коррупции как таковой. Ведь именно она - один из главных тормозов экономики, не дающей ей развиваться (и финансировать доходы Пенсионного фонда, ради спасения которого затеяна столь взволновавшая общество пенсионная реформа).

По инф. rosbalt.ru

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